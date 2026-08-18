ANM anunță noi avertismente cod galben. În unele zone vin vijeliile, în altele rămân 36 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi alerte meteorologice pentru marți, 18 august, care vizează fenomene precum intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii și o răcire accentuată a vremii în mai multe regiuni.

În același timp, potrivit meteorologilor, în sudul și sud-estul țării sunt anunțate temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic. Potrivit informării meteorologice, fenomenele sunt valabile până la ora 21:00. ANM avertizează că vântul se va intensifica în această noapte în regiunile vestice, iar marți, 18 august, în majoritatea regiunilor.

Vitezele la rafală vor ajunge la 40…50 km/h și, local, la peste 60…70 km/h, în special în zonele montane. În aceste regiuni, evoluția vremii va fi însoțită de schimbări importante ale condițiilor atmosferice.

În timpul nopții, perioadele de instabilitate atmosferică sunt prognozate în Banat, Crișana și Maramureș. Pentru ziua de marți, fenomenele sunt așteptate mai ales în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, precum și pe arii restrânse din Transilvania și Moldova.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, cu acumulări de 15…20 l/mp și, izolat, de peste 20…25 l/mp. Sunt prognozate și descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1…2 cm.

În vestul, centrul și nordul țării, vremea se va răci accentuat marți. Temperaturile maxime vor scădea, în general, cu 10…12 grade față de valorile anterioare. În aceste regiuni, maximele termice se vor situa între 20 și 28 de grade, pe fondul schimbării rapide a condițiilor meteorologice.

ANM a emis și o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă marți, 18 august, între orele 10:00 și 21:00. Aceasta vizează intensificări ale vântului și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și în nordul Dobrogei.

În zonele menționate, rafalele de vânt vor atinge 50….70 km/h. Fenomenele pot apărea pe alocuri sub forma vijeliilor, în intervalul pentru care a fost emisă atenționarea. La munte, intensificările vor fi mai puternice, în special la altitudini mari. Aici, rafalele de vânt vor depăși 80…90 km/h.

O a doua atenționare meteorologică de cod galben este valabilă marți, 18 august, în intervalul 10:00 – 21:00, pentru caniculă și disconfort termic ridicat.

Avertizarea vizează județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila și Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și municipiul București.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35…36 de grade. Totodată, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Astfel, pentru aceeași zi, prognoza indică fenomene meteo diferite în funcție de regiune, de la intensificări ale vântului și vijelii, până la caniculă și disconfort termic ridicat. ANM menține atenționările pentru intervalele și zonele precizate în informările meteorologice.