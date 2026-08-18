Vremea se dă din nou peste cap în România. Prognoza ANM arată ce se întâmplă cu temperaturile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică schimbări importante de temperatură în România începând de marți, 18 august, urmate de extinderea și intensificarea unui nou val de căldură. Diferențele termice vor fi considerabile între regiuni, de la maxime de numai 20-23 de grade în nord până la 35-36 de grade în sud-est. De joi, canicula va reveni în forță, iar până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor putea ajunge la 39 de grade. Prognoza extinsă până la 14 septembrie indică, de asemenea, perioade cu temperaturi peste mediile climatologice.

Prognoza ANM pentru marți, 18 august, arată o răcire accentuată față de ziua precedentă în vestul, centrul și nordul României, în timp ce în celelalte regiuni vremea rămâne călduroasă. În Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va fi caniculă. Temperaturile maxime vor porni de la 20-23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și vor ajunge la 35-36 de grade în sud-est. Minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 22 de grade pe litoral.

Instabilitatea atmosferică va afecta mai multe zone ale țării. Sunt prognozate intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar la altitudini mari vor depăși 80-90 km/h. Aversele torențiale pot acumula 15-20 l/mp și, izolat, peste 20-25 l/mp, fiind posibile și descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

În București, vremea va deveni caniculară, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade, în timp ce minima va coborî până la 15-18 grade.

Miercuri, 19 august, vremea va fi în general frumoasă, însă temperaturile vor scădea față de ziua precedentă în sud-estul țării. În celelalte regiuni nu sunt anticipate variații termice importante.

Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 33 de grade în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 20-21 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

În București, temperaturile vor scădea comparativ cu ziua precedentă. Maxima va fi de 30-32 de grade, iar minima de 14-17 grade.

De joi, 20 august, situația se va schimba din nou, deoarece un val de căldură se va extinde peste România, iar disconfortul termic va crește în vest și, local, în sud și sud-est. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în aceste regiuni.

Canicula va cuprinde Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și zonele de câmpie din Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade în cea mai mare parte a țării, cu valori ceva mai scăzute pe litoral, de până la aproximativ 27 de grade. În Câmpia de Vest, însă, maximele vor putea ajunge la aproximativ 38 de grade.

În Capitală, vremea va redeveni caniculară, iar disconfortul termic va fi în creștere. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Valul de căldură se va intensifica vineri, 21 august, când canicula și disconfortul termic accentuat vor afecta aproape toate zonele joase de relief. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 29 și 39 de grade. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în Câmpia de Vest și în Lunca Dunării. Noaptea va deveni tropicală în vest și sud-vest și, pe suprafețe mai restrânse, în celelalte regiuni.

Canicula va continua și sâmbătă, 22 august, în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa în principal între 28 și 38 de grade, iar după-amiaza vor putea apărea averse și descărcări electrice în zonele montane și în nord-est.

Duminică, 23 august, valorile termice nu vor suferi schimbări importante, astfel că vremea caniculară și disconfortul termic accentuat vor continua în cea mai mare parte a României. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 39 de grade, iar minimele vor fi în principal între 15 și 24 de grade.

În București, ANM estimează o maximă de 37-39 de grade și o minimă de 20-22 de grade. Vremea va rămâne caniculară, iar indicele temperatură-umezeală se va menține peste pragul critic de 80 de unități.

O nouă schimbare este estimată pentru 24 august, când temperaturile vor începe să scadă în nordul, centrul și estul țării. În aceste regiuni va crește și probabilitatea de averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar cantitățile de apă pot depăși 20-25 l/mp. Sunt posibile și căderi de grindină.

În celelalte regiuni va continua canicula, iar maximele se vor încadra, în general, între 28 și 38 de grade. Pentru perioada 25-28 august, ANM estimează o scădere treptată a temperaturilor, astfel încât numai în prima zi valorile vor mai ajunge în jurul pragului de caniculă în regiunile sudice.

Estimarea ANM pe termen mai lung indică temperaturi medii mai ridicate decât valorile climatologice specifice perioadei 24-31 august în cea mai mare parte a României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi, în general, apropiate de valorile normale ale perioadei.

În intervalul 31 august-7 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile sud-vestice. În restul țării, mediile termice sunt estimate în jurul valorilor normale.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel caracteristic începutului lunii septembrie în majoritatea regiunilor.

În ultima săptămână analizată, 7-14 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va deveni, în general, deficitar în majoritatea regiunilor țării.

Puteți consulta prognoza meteo pe 7 zile de la ANM, mai jos: