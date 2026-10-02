International University Fair (IUF) 2026. Peste 40 de universități și instituții educaționale participă la evenimentul dedicat celor interesați de studii în străinătate

În zilele de 3 și 4 octombrie este organizat în București un eveniment dedicat studiilor în România și în străinătate. International University Fair (IUF) reunește anual elevi, studenți, profesori și părinți interesați de programele de studiu disponibile atât în țară, cât și în alte state.

International University Fair (IUF) este prezentat drept cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est. Anual, peste 26.000 de elevi, studenți, profesori și părinți participă la evenimentele organizate în cadrul IUF pentru a afla informații despre programele de studiu din România și din străinătate.

Participanții au posibilitatea să discute direct cu reprezentanții a peste 150 de universități din întreaga lume. De asemenea, la eveniment sunt prezenți studenți români care au ales să urmeze studii în străinătate, precum și echipe de consilieri educaționali.

Evenimentul oferă astfel un cadru în care cei interesați pot obține informații despre opțiunile de studiu și pot interacționa direct cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, cu studenți români care au ales această experiență și cu specialiști în consiliere educațională.

În prezent, IUF se desfășoară în patru țări din Europa. În România, evenimentul este organizat anual în București, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca. În Grecia, IUF este organizat anual în Atena, Salonic și Creta.

„Este cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est și locul unde, anual, peste 26.000 de elevi, studenți, profesori și părinți află informații legate de programele de studiu din România și din străinătate, discutând direct cu reprezentanții a peste 150 de universități din întreaga lume, studenți români care au ales să meargă la studii în străinătate și echipe de consilieri educaționali”, este scris pe site-ul International University Fair.