International University Fair (IUF) 2026. Peste 40 de universități și instituții educaționale participă la evenimentul dedicat celor interesați de studii în străinătate
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Student
În zilele de 3 și 4 octombrie este organizat în București un eveniment dedicat studiilor în România și în străinătate. International University Fair (IUF) reunește anual elevi, studenți, profesori și părinți interesați de programele de studiu disponibile atât în țară, cât și în alte state.
Ce este International University Fair (IUF)
International University Fair (IUF) este prezentat drept cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est. Anual, peste 26.000 de elevi, studenți, profesori și părinți participă la evenimentele organizate în cadrul IUF pentru a afla informații despre programele de studiu din România și din străinătate.
Participanții au posibilitatea să discute direct cu reprezentanții a peste 150 de universități din întreaga lume. De asemenea, la eveniment sunt prezenți studenți români care au ales să urmeze studii în străinătate, precum și echipe de consilieri educaționali.
Evenimentul oferă astfel un cadru în care cei interesați pot obține informații despre opțiunile de studiu și pot interacționa direct cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, cu studenți români care au ales această experiență și cu specialiști în consiliere educațională.
În prezent, IUF se desfășoară în patru țări din Europa. În România, evenimentul este organizat anual în București, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca. În Grecia, IUF este organizat anual în Atena, Salonic și Creta.
„Este cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est și locul unde, anual, peste 26.000 de elevi, studenți, profesori și părinți află informații legate de programele de studiu din România și din străinătate, discutând direct cu reprezentanții a peste 150 de universități din întreaga lume, studenți români care au ales să meargă la studii în străinătate și echipe de consilieri educaționali”, este scris pe site-ul International University Fair.
IUF este cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est
IUF, International University Fair, este un eveniment educațional dedicat elevilor de liceu, studenților, absolvenților, părinților și profesorilor interesați de programe de studiu din România și din străinătate. Ediția din București este programată în perioada 3-4 octombrie 2026, la Sala Palatului, iar evenimentul continuă apoi la Cluj-Napoca și Iași.
IUF se prezintă drept cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est. Potrivit organizatorilor, anual, peste 26.000 de elevi de liceu, studenți și părinți intră în contact cu reprezentanți și studenți ai universităților internaționale, cu profesioniști din peste 20 de domenii de activitate și cu reprezentanți ai comunității de educație.
Pentru ediția din această toamnă sunt anunțate peste 40 de universități și instituții educaționale participante, din peste 10 țări. Programul include sesiuni de discuții și workshop-uri gratuite, precum și întâlniri directe cu reprezentanții universităților.
Evenimentul este organizat de mai mulți ani pentru a facilita accesul tinerilor la informații despre studiile universitare din România și din străinătate
IUF este organizat de mai mulți ani pentru a facilita accesul tinerilor la informații despre studiile universitare din România și din străinătate. Potrivit datelor prezentate de organizatori, evenimentul are 21 de ani de activitate, peste 350.000 de vizitatori, prezență în opt orașe și peste 350 de universități și instituții educaționale unice care au participat de-a lungul timpului.
În prezent, IUF are anual cinci evenimente, în patru orașe, cu peste 13.000 de vizitatori și peste 100 de universități participante, conform cifrelor publicate pe site.
Evenimentul se adresează în special celor care caută programe de licență, masterat sau doctorat în România sau în alte țări. Participanții pot afla informații despre programele de studiu, procedurile de admitere, burse, surse de finanțare și viața din campus.
De asemenea, participanții pot compara programe de studiu și universități și pot discuta direct cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și cu studenții acestora. La eveniment sunt disponibile și servicii de consiliere educațională și vocațională din partea unor specialiști.
Potrivit organizatorilor, IUF oferă acces la informații despre peste 7.000 de programe de licență și masterat din Europa, Asia și America. Participanții pot interacționa și cu alți elevi și studenți interesați de aceleași domenii, precum și cu profesioniști și influenceri în cadrul conferinței YouForum.
Universități din Europa, Asia și America
Evenimentele fizice IUF reunesc universități și instituții educaționale din Europa, Asia și America. Reprezentanții acestora discută cu tinerii despre programe de licență, masterat și doctorat, dar și despre bursele și sursele de finanțare disponibile.
Lista expozanților pentru București include instituții din mai multe țări, printre care Austria, Germania, Irlanda, Lituania, Olanda, România, Spania, Elveția și Regatul Unit. Printre participanții prezentați pe site se numără Webster Vienna Private University, TU Graz, University of Technology Nuremberg, Griffith College, Kaunas University of Technology, Hanze University of Applied Sciences Groningen, Rotterdam Business School, Universitatea Româno-Americană, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Nebrija University, BHMS Switzerland și British Council Romania. Lista expozanților este actualizată constant de organizatori.
Conferința YouForum
În cadrul evenimentelor fizice IUF este organizată și conferința YouForum, dedicată dezvoltării personale și profesionale a elevilor de liceu și studenților.
Programul YouForum include workshop-uri, ateliere practice și sesiuni de discuții cu profesioniști din România și cu reprezentanți ai universităților internaționale. Organizatorii precizează că fiecare eveniment include cel puțin cinci sesiuni de discuții, ateliere practice și workshop-uri dedicate dezvoltării competențelor personale și profesionale.
Participarea la YouForum este gratuită pentru cei care participă la IUF. Conferința este organizată în cadrul evenimentelor IUF din București, Iași și Cluj-Napoca, iar pe site sunt prezentate și ediții pentru alte orașe.
Unde are loc IUF în 2026
În București, IUF este programat pentru 3 și 4 octombrie 2026, la Sala Palatului. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 16:00, iar biletul de acces este de 10 lei.
La Cluj-Napoca, evenimentul are loc pe 5 octombrie 2026, la Grand Hotel Napoca, între orele 10:00 și 16:00. Și aici biletul este de 10 lei.
La Iași, IUF este programat pentru 7 octombrie 2026, la Palas Congress Hall, între orele 10:00 și 16:00, cu un bilet de 10 lei.
IUF se desfășoară și în alte țări
Potrivit informațiilor prezentate pe site, IUF a avut de-a lungul timpului evenimente în mai multe țări europene. În prezent, platforma menționează România, Grecia, Spania și Italia în istoricul său internațional, cu evenimente online pentru Spania și Italia.
În România, evenimentul a fost organizat în București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Brașov, iar în Grecia au fost organizate ediții la Atena și Salonic.
Istoricul prezentat de organizatori arată o dezvoltare progresivă a evenimentului. IUF a pornit de la ediții cu câteva mii de vizitatori și zeci de expozanți și a ajuns la sute de mii de vizitatori cumulat și peste 350 de universități și instituții educaționale unice participante.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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