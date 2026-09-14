Învățământul dual ar urma să fie extins puternic în România. Mihai Dimian: Trebuie să devină o opțiune esențială

Învățământul dual trebuie să devină o opțiune importantă pentru elevii din România și să nu mai fie privit drept o variantă aleasă doar atunci când celelalte posibilități nu sunt disponibile, susține ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. Obiectivul autorităților este ca, până în 2030, întregul învățământ tehnologic să se dezvolte în sistem dual.

Mihai Dimian a vorbit luni, la Iași, despre necesitatea schimbării modului în care este perceput învățământul dual în România. Ministrul a participat la festivitatea de inaugurare a noului an universitar organizată de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și la inaugurarea Campusului profesional integrat AGRITECH de la Ezăreni.

El a arătat că în România există încă reticențe față de acest model de pregătire, în timp ce în alte state europene sistemul este folosit pe scară largă.

„Învățământul dual în România, din păcate, este deseori asociat acum cu perioada comunistă, și oamenii au anumite, nu știu, reticențe, sau mai zice lumea «ești nostalgic» dacă vorbești despre acest învățământ derulat în parteneriat cu operatorii economici”, a declarat Mihai Dimian pentru Agerpres.

Ministrul a dat exemplul Elveției, unde, potrivit acestuia, mai mult de jumătate dintre absolvenții de liceu termină o formă de învățământ dual. Un model asemănător funcționează și în Germania.

Una dintre problemele identificate de ministru este modul în care elevii de gimnaziu sunt îndrumați atunci când trebuie să își aleagă traseul educațional.

În opinia sa, învățământul dual nu ar trebui prezentat drept „a doua sau a treia opțiune”, ci ca o variantă care poate oferi perspective reale de carieră.

„Trebuie să încurajăm acest învățământ dual, să consiliem mai bine elevii de gimnaziu pentru a alege acest învățământ nu doar ca o a doua sau a treia opțiune, ci ca o opțiune esențială pentru formarea lor și pentru o carieră care îi așteaptă, care poate fi plină de beneficii. Un tehnician bine pregătit își găsește întotdeauna un loc de muncă, își poate dezvolta și propria afacere”, a afirmat ministrul interimar al Educației.

Planurile prezentate de Mihai Dimian merg însă mai departe. Obiectivul este ca până în 2030 întregul învățământ tehnologic să se dezvolte în sistem dual.

Acest traseu ar urma să poată continua și după terminarea liceului. Programele universitare duale le permit studenților să combine pregătirea academică cu activitatea desfășurată direct în cadrul companiilor.

„Ai posibilitatea de a continua și la nivel universitar cu același sistem de învățământ, iar jumătate din timp să lucrezi la operator economic și jumătate din timp să fii în universitate, laboratoare bine dotate”, a explicat Dimian.

Ministrul a indicat Campusul profesional integrat AGRITECH de la Ezăreni drept exemplu pentru modul în care ar trebui să funcționeze sistemul.

Campusul nu este destinat exclusiv studenților. Și elevii de liceu vor putea petrece timp în laboratoarele dotate cu tehnologii pe care multe unități de învățământ tehnic nu și le pot permite, înainte de etapa de pregătire desfășurată la operatorii economici.

Mihai Dimian a atras însă atenția că investițiile în infrastructură trebuie însoțite de folosirea efectivă a acesteia.