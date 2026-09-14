Salariile angajaților Metrorex au fost plătite. Radu Miruță: Au intrat banii fără să accept creșterea tarifului de călătorie

Angajații Metrorex și-au primit salariile după ce Guvernul a aprobat vineri o nouă variantă a bugetului companiei. Ministrul interimar al Economiei, Radu Miruță, susține că forma acceptată reduce pierderile cu 100 de milioane de lei și că nu a fost de acord ca problemele financiare să fie acoperite prin scumpirea călătoriilor.

Ministrul a anunțat luni că banii pentru salarii au ajuns în conturile angajaților, după o perioadă în care sindicaliștii avertizaseră că Metrorex nu mai dispunea de fondurile necesare pentru efectuarea plăților.

„Au intrat banii de salarii pe cardurile colegilor angajați la Metrorex. Fără să accept un buget care, implicit, să aprobe creșterea pierderilor. Fără să accept creșterea tarifului la tichetul de călătorie. Fără să cedez la șantajul emoțional că, dacă nu aprob forma dorită, se va opri metroul și «voi vedea eu»”, a transmis Radu Miruță.

Potrivit acestuia, proiectul de buget a fost trimis înapoi „de mai multe ori”, deoarece variantele prezentate nu aduceau schimbări suficiente. Ministrul susține că una dintre forme prevedea chiar pierderi mai mari decât cele înregistrate anul trecut.

Bugetul acceptat în cele din urmă a fost aprobat vineri de Guvern și ar reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei.

Radu Miruță susține că majorarea tarifelor plătite de călători nu trebuie folosită ca primă soluție pentru problemele financiare ale Metrorex.

În opinia sa, compania are mai multe surse din care poate obține venituri suplimentare sau recupera bani. Ministrul a indicat încasarea penalităților executorii, contractele de publicitate atribuite competitiv, închirierea unor spații comerciale care nu afectează circulația pasagerilor, parcările și valorificarea unor clădiri.

Aceste probleme ar fi fost identificate de corpul de control trimis la Metrorex și incluse într-un raport recent.

„Mai întâi trebuie să scoatem banii de unde ei există. Abia apoi, dacă mai e nevoie, cerem mai mulți bani de la oameni. Dar cifrele arată că nu e”, a afirmat ministrul.

Miruță a lansat și acuzații dure privind modul în care au fost administrate unele resurse ale companiei.

El spune că nu va accepta ca „pe spatele oamenilor” unii „să-și facă jocurile” și nici ca din banii acestora „unii să-și umple cutiile de pantofi sau să zboare cu jetul privat”.

Ministrul a vorbit și despre situația conducerii Metrorex. Potrivit acestuia, schimbarea actualilor responsabili nu poate fi făcută imediat, deoarece trebuie parcurse mai multe etape legale.

Miruță susține că o eventuală îndepărtare fără respectarea procedurilor ar putea genera despăgubiri care ar fi achitate tot din fonduri publice.

Anunțul privind plata salariilor vine după avertismentele lansate săptămâna trecută de Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM).

„Din data de 16, nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge”, avertizase conducerea sindicatului.

Reprezentanții angajaților susțineau că Metrorex se confruntă cu un blocaj financiar și că sute de mecanici ar putea solicita intrarea în concediu dacă salariile nu sunt achitate.

Sindicaliștii afirmau că în conturile companiei mai existau aproximativ 3.000 de lei, sumă insuficientă pentru plata salariilor.