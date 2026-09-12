Angajații care pot primi prime de până la 68 de salarii. Condiția impusă pentru plata banilor

Micron Technology a anunțat prime de până la 68 de salarii pentru angajații săi din Taiwan, aferente anului fiscal 2026. Bonusurile ar putea depăși 100.000 de dolari în cazul unor salariați. Valoarea va fi stabilită în funcție de vechime, performanță și nivelul de responsabilitate. Acordarea banilor este condiționată de continuarea activității și evitarea grevei până la încheierea anului fiscal.

Primele de până la 68 de salarii anunțate de Micron Technology reprezintă un pachet financiar fără precedent pentru angajații companiei din Taiwan. Producătorul american de cipuri de memorie va acorda, pentru anul fiscal 2026, bonusuri echivalente cu minimum 35 și maximum 68 de salarii lunare.

În funcție de vechimea în companie și de performanțele individuale, unii dintre beneficiari ar putea încasa peste 100.000 de dolari. Este pentru prima dată când Micron Technology oferă angajaților din regiune un pachet financiar de o asemenea valoare.

Decizia a fost luată într-o perioadă în care relațiile dintre conducerea companiei și sindicate au devenit tot mai tensionate. Reprezentanții salariaților au amenințat cu declanșarea unei greve în fabricile Micron Technology din Taiwan.

Măsura a fost interpretată drept o încercare a conducerii de a preveni oprirea producției, situație care ar putea afecta livrările către clienții internaționali.

Micron Technology se numără printre cei mai mari producători mondiali de memorii DRAM și NAND, iar fabricile sale din Taiwan au un rol esențial în lanțul de producție al companiei. În ultimele luni, relația dintre conducere și reprezentanții angajaților s-a deteriorat considerabil.

Salariații reclamă înăsprirea condițiilor de muncă și susțin că nivelul veniturilor nu reflectă efortul pe care îl depun. Pe fondul intensificării presiunilor sindicale, compania a ales să ofere prime record pentru a evita întreruperea activității.

O grevă desfășurată chiar și pentru câteva zile ar putea provoca pierderi de sute de milioane de dolari. Consecințele s-ar putea extinde și asupra lanțului global de aprovizionare, deoarece respectarea termenelor de livrare este esențială în industria semiconductorilor.

Bonusurile pregătite de Micron Technology vor avea valori diferite, cuprinse între echivalentul a 35 și cel al 68 de salarii lunare. În cazul unui salariat cu un venit mediu, suma maximă ar reprezenta aproape șase ani de muncă și ar urma să fie achitată într-o singură tranșă.

Compania a explicat că valoarea fiecărei prime va fi calculată pe baza mai multor criterii. Printre acestea se numără vechimea angajatului în cadrul firmei, rezultatele obținute în proiectele anterioare și nivelul de responsabilitate asociat postului ocupat.

Cele mai mari sume ar urma să ajungă la angajații din departamentele tehnice și la personalul care ocupă funcții de conducere în fabrici. Plata bonusurilor este însă legată de o condiție esențială: salariații trebuie să renunțe la grevă și să-și desfășoare activitatea în mod normal până la finalul anului fiscal.

Pachetul financiar anunțat de Micron Technology a generat reacții diferite în rândul angajaților. O parte dintre aceștia consideră că oferta reprezintă o victorie a negocierilor colective și o dovadă că presiunea exercitată de sindicate poate conduce la rezultate concrete.

Alți salariați privesc cu scepticism măsura și susțin că bonusurile, în pofida valorii ridicate, nu rezolvă problemele structurale privind condițiile de muncă. Sindicatele urmează să analizeze propunerea și să decidă în zilele următoare dacă o acceptă sau continuă pregătirile pentru grevă.

Liderii sindicali au atras atenția că acordarea unei prime record nu poate înlocui dialogul permanent dintre companie și angajați și nici respectarea drepturilor acestora. Analiștii economici consideră, la rândul lor, că Micron Technology ar trebui să investească în îmbunătățirea condițiilor de muncă, nu doar în acordarea unor bonusuri ocazionale.

Situația din fabricile Micron Technology din Taiwan este urmărită atent de companiile din industria globală a semiconductorilor, întrucât oferta ar putea crea un precedent. Dacă un producător important acordă bonusuri echivalente cu zeci de salarii pentru a evita o grevă, și alte companii s-ar putea confrunta cu solicitări similare.

Specialiștii în resurse umane avertizează că astfel de prime excepționale nu pot fi susținute pe termen lung. Aceștia consideră că recompensele financiare ar trebui să fie însoțite de măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Industria semiconductorilor se confruntă deja cu o cerere ridicată și cu o competiție puternică între marii producători. Conflictele de muncă adaugă un nou factor de incertitudine într-un domeniu cu importanță strategică pentru economia mondială.