Exporturile Chinei explodează: excedentul comercial atinge un nou record

China își consolidează poziția de forță în comerțul mondial, înregistrând în luna august o creștere spectaculoasă a exporturilor și un excedent comercial uriaș. Automobilele și semiconductorii au alimentat avansul, în timp ce livrările către SUA și alte piețe au accelerat.

Exporturile Chinei au crescut cu 25% în august față de aceeași perioadă a anului trecut, susținute de cererea solidă pentru automobile și produse de înaltă tehnologie, în timp ce excedentul comercial record al țării s-a extins și mai mult, potrivit datelor publicate marți, 8 septembrie, de Autoritatea Vamală. Evoluția este în linie cu estimările economiștilor și vine înaintea unei întâlniri planificate între liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, în cadrul căreia comerțul este așteptat să fie unul dintre principalele subiecte de discuție.

Importurile Chinei au avansat cu 28,2% în ritm anual în august, după o creștere de 27,5% în luna precedentă. În același timp, exporturile au înregistrat în iulie un avans anual de 23,9%. Pe fondul acestor evoluții, excedentul comercial al Chinei a crescut în august la 119,1 miliarde de dolari, de la 112,5 miliarde de dolari în iulie.

Nivelul ridicat al excedentului comercial chinez continuă să provoace îngrijorare în SUA și în alte regiuni ale lumii. Anul trecut, excedentul comercial al Chinei a atins un nivel record de aproximativ 1.200 de miliarde de dolari. Autoritățile de la Beijing au respins însă acuzațiile potrivit cărora urmăresc să maximizeze excedentul comercial și au susținut că acesta este rezultatul evoluției comerțului internațional.

În această toamnă sunt programate discuții între reprezentanții Chinei și ai Uniunii Europene pe tema relațiilor comerciale. Blocul comunitar încearcă să reducă deficitul comercial înregistrat în relația cu statul asiatic, estimat la aproximativ un miliard de euro. În luna iulie, UE a adoptat măsuri pentru protejarea industriei siderurgice și a introdus restricții privind importurile din China de colete mici care beneficiau de scutiri de taxe vamale.

În august, exporturile Chinei către SUA au totalizat 42,5 miliarde de dolari, în creștere cu 34,4% față de aceeași lună a anului trecut. În același timp, exporturile SUA către China s-au situat la 13,3 miliarde de dolari, ceea ce a dus excedentul comercial al Chinei în relația cu Statele Unite la 29,2 miliarde de dolari, potrivit datelor autorităților de la Beijing.

Livrările Chinei către Uniunea Europeană au crescut cu 6,6% în august. În același timp, exporturile către Asia de Sud-Est au avansat cu 30,2%, iar cele către America Latină au înregistrat o creștere de 17,5%.

Exporturile Chinei au continuat să depășească semnificativ importurile, o evoluție care ar putea determina țara să înregistreze un nou excedent comercial record în acest an, estimează Lynn Song, economist în cadrul ING.

Datele Autorității Vamale arată, de asemenea, o creștere puternică a exporturilor de produse din domenii strategice. Exporturile de automobile au urcat cu 43% în ritm anual în august, în timp ce livrările de semiconductori au înregistrat o creștere spectaculoasă, de 129,8%.