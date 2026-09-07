Cuprul atinge un nou record la Londra. Prețul metalului depășește 14.500 de dolari pe tonă
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Cuprul atinge un nivel record, pe fondul unei cereri tot mai mari și al temerilor privind oferta insuficientă. Metalul este tot mai căutat pentru centrele de date, energia regenerabilă și rețelele electrice.
Cuprul atinge un nou record la Londra. Prețul metalului depășește 14.500 de dolari pe tonă
Cotația cuprului a atins luni un nou record la Bursa de Metale din Londra (LME), după mai multe săptămâni de creșteri consecutive. Evoluția este susținută de îngrijorările privind o posibilă insuficiență a producției în raport cu cererea tot mai mare, dar și de speculațiile potrivit cărora președintele SUA, Donald Trump, ar putea extinde tarifele vamale și asupra importurilor de cupru.
Contractele futures la LME au urcat luni cu până la 0,8%, până la 14.533 de dolari pe tonă. Astfel, prețul cuprului a depășit precedentul record de 14.527,50 dolari pe tonă, stabilit în luna ianuarie, înainte de declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.
De ce se scumpește cuprul? Cererea din centrele de date și energia verde pune presiune pe ofertă
Creșterea cu 17% a prețului cuprului în ultimul an a fost susținută de un dezechilibru pe termen lung între cerere și ofertă. Parcul mondial de mine mari de cupru, afectat de îmbătrânirea infrastructurii și a zăcămintelor, întâmpină dificultăți în a ține pasul cu cererea tot mai mare, alimentată de dezvoltarea centrelor de date, a energiei regenerabile și a rețelelor electrice. Acești factori au contribuit la avansul prețului cuprului în ultimii ani.
În ultimele săptămâni au apărut însă și o serie de factori pe termen scurt care au influențat piața. Printre aceștia se numără cantitățile importante de cupru transportate în SUA în acest an de traderii care încearcă să profite de prețurile mai ridicate de pe piața americană.
În același timp, investitorii iau în calcul și posibilitatea introducerii unor tarife vamale pentru importurile de cupru, la aproximativ două luni după termenul la care Departamentul Comerțului din SUA trebuia să transmită Casei Alb recomandările sale în această privință.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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