Mașinile zburătoare se apropie de șosele și cer! PAL-V obține undă verde pentru producția industrială

Mașinile care pot zbura și circula pe șosea fac un pas important spre realitate. Compania olandeză PAL-V a obținut autorizația europeană pentru producția aeronautică, deschizând drumul către fabricarea industrială a vehiculelor sale.

Compania olandeză PAL-V, care dezvoltă vehicule capabile să circule atât pe șosele, cât și să zboare asemenea unei aeronave, a anunțat luni că a obținut autorizația europeană pentru fabricarea de produse aeronautice. Certificarea reprezintă un pas important către producția industrială a așa-numitelor „mașini zburătoare”, care nu au primit încă aprobarea pentru operarea în zbor.

PAL-V a precizat că a primit autorizația de producție (POA), certificare care permite fabricarea de produse aeronautice în conformitate cu standardele Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA). Prin obținerea acestei aprobări, compania dispune de autorizațiile necesare atât în domeniul auto, cât și în cel aeronautic pentru a-și produce vehiculele la scară industrială.

Vehiculele dezvoltate de PAL-V combină transportul rutier cu cel aerian, fiind concepute pentru a putea circula pe șosele și zbura asemenea unor aeronave.

Compania cu sediul în Olanda susține că este prima din segmentul FlyDrive al industriei mobilității aeriene avansate care obține această aprobare europeană, ceea ce îi oferă un avantaj față de inițiativele similare din Statele Unite ale Americii și China.

Autorizația obținută nu reprezintă însă certificarea finală pentru zbor a vehiculelor PAL-V. Aceasta confirmă că sistemul de producție al companiei respectă cerințele europene pentru fabricarea unor produse apte de navigabilitate.

Fondatorul și directorul general al PAL-V, Robert Dingemanse, a declarat că obținerea autorizației reprezintă o etapă importantă pentru companie. Potrivit acestuia, certificarea confirmă atât dezvoltarea unei platforme pentru produsele FlyDrive, cât și capacitatea PAL-V de a funcționa ca o organizație capabilă să dezvolte, să certifice și să producă produse apte de navigabilitate.

„Aceasta este o etapă importantă pentru PAL-V. Confirmă că nu numai că am dezvoltat o platformă revoluţionară pentru produsele FlyDrive, dar am construit şi o organizaţie de talie mondială capabilă să dezvolte, să certifice şi să fabrice produse apte de navigabilitate”, a declarat Dingemanse.

Compania își prezintă vehiculele FlyDrive drept o alternativă pentru profesioniști și organizații care au nevoie să ajungă rapid în zone greu accesibile. Acestea ar putea fi utilizate, de exemplu, pentru transportul specialiștilor, al bunurilor esențiale sau al personalului implicat în operațiuni de urgență.

Potrivit PAL-V, vehiculele permit parcurgerea unei părți a traseului pe calea aerului, urmând ca restul călătoriei să fie continuat pe șosea imediat după aterizare, fără ca pasagerii să fie nevoiți să schimbe mijlocul de transport.

Compania susține că dispune de suficiente comenzi pentru a acoperi primii trei ani de producție. Totuși, PAL-V nu a precizat în comunicatul de presă când estimează că va obține certificarea necesară pentru lansarea vehiculelor pe piață.

Pentru comercializarea acestora, compania trebuie să obțină omologarea vehiculului propriu-zis și să demonstreze că „mașina zburătoare” îndeplinește cerințele de siguranță necesare pentru utilizarea ca aeronavă.

Potrivit producătorului, vehiculele pot atinge viteze de până la 160 de kilometri pe oră pe șosea și de 500 de kilometri pe oră în aer. Pentru a le conduce și pilota este nevoie atât de permis de conducere, cât și de licență de pilot.