UE pregătește restricții pentru Airbnb și Booking. Ce se schimbă în închirierile pe termen scurt?

Închirierea locuințelor în regim hotelier ar putea deveni mai dificilă în marile orașe europene. Bruxelles-ul pregătește noi reguli pentru platforme precum Airbnb și Booking, în contextul în care autoritățile caută soluții pentru criza locuințelor.

Uniunea Europeană (UE) pregătește restricții mai stricte în privința închirierilor pe termen scurt, în încercarea de a contribui la reducerea prețurilor locuințelor în cele mai populare destinații de pe continent. Bruxelles-ul intenționează să ofere autorităților locale instrumentele necesare pentru a limita activitatea platformelor de închirieri pe termen scurt, precum Airbnb și Booking.

O lege în acest sens, denumită Legea privind locuințele accesibile a Comisiei Europene, urmează să fie aprobată miercuri. Inițiativa va permite identificarea zonelor care se confruntă cu o criză a locuințelor, iar autoritățile naționale, regionale și locale vor primi sprijin juridic pentru aplicarea unor măsuri menite să reducă deficitul de locuințe.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a explicat că închirierile pe termen scurt nu reprezintă cauza crizei locuințelor din Europa, însă în anumite regiuni, în special în marile orașe, acestea contribuie la agravarea problemei.

„Închirierile pe termen scurt nu sunt cauza crizei locuințelor din Europa. Dar este foarte clar că, în unele părți ale Europei, în special în unele dintre cele mai mari orașe ale noastre, acestea agravează problema”, a declarat Jørgensen.

Închirierile pe termen scurt înregistrate reprezintă oficial aproximativ 1,2% din totalul locuințelor din Uniunea Europeană. În cele mai populare destinații turistice de pe continent, însă, ponderea acestora poate ajunge până la 20% din fondul locativ.

Potrivit firmei de consultanță AirDNA, în 2025 existau aproximativ 60.000 de anunțuri active pentru închirieri pe termen scurt în Paris. În centrul orașului Porto, astfel de proprietăți reprezentau aproape 40% din totalul locuințelor disponibile, în timp ce în anumite cartiere din Madrid ajungeau la 56% din numărul locuințelor oferite pentru închiriere pe termen lung.

Jørgensen consideră că retragerea unui număr mare de locuințe de pe piața imobiliară, în orașele care se confruntă deja cu presiuni asupra pieței locuințelor, afectează accesibilitatea și disponibilitatea acestora. El a subliniat că nu poate fi ignorat impactul pe care îl are această situație asupra persoanelor care caută o locuință.

Mai multe orașe europene încearcă deja să limiteze efectele închirierilor pe termen scurt. Barcelona intenționează să elimine treptat, până în 2028, cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice autorizate. Amsterdam, Florența și Paris au introdus, la rândul lor, sisteme de autorizare, plafoane de chirie sau restricții privind noile închirieri pe termen scurt.

Măsurile adoptate de autoritățile locale au ajuns însă și în instanțele de judecată. În Florența, proprietarii de locuințe și operatorii din industria turistică au contestat în justiție restricțiile impuse de municipalitate.

Jørgensen a explicat că noua legislație europeană ar urma să ofere autorităților locale care vor să intervină în domeniul închirierilor pe termen scurt un cadru juridic mai clar, astfel încât acestea să poată aplica măsurile necesare în mod eficient și să reducă riscul unor litigii.

Legea privind locuințele accesibile vine la aproape un an după ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris criza locuințelor din Uniunea Europeană drept o „criză socială” și și-a asumat angajamentul de a lua măsuri pentru combaterea acesteia.