Ursula von der Leyen, după distrugerea dronei cu explozibili lângă Neptun Deep: Este o formă de război hibrid

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după ce România a distrus o dronă navală încărcată cu explozibili în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Oficialul european avertizează că amenințările sunt în creștere și califică incidentul drept o formă de război hibrid. Drona a fost neutralizată de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, iar președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe militarii implicați în operațiune.

Ursula von der Leyen a transmis că incidentul produs în apropierea platformei Neptun Deep se înscrie într-o campanie mai amplă de amenințări aflate în escaladare.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale Neptun Deep din Marea Neagră. O campanie în escaladare de amenințări este în desfășurare, neliniștindu-i pe cetățenii noștri și încercând să ne dezbine Uniunea”, a transmis președinta Comisiei Europene, pe X.

Șefa Comisiei Europene susține că răspunsul statelor europene trebuie să fie unul coordonat, iar capacitatea de descurajare a unor astfel de acțiuni devine tot mai importantă.

„Aceasta este o formă de război hibrid. Misiunea fondatoare a Uniunii noastre este păstrarea păcii. Astăzi, acest lucru înseamnă și să avem capacitatea de a descuraja provocarea și agresiunea”, a mai transmis șefa Comisiei Europene.

În contextul incidentului din Marea Neagră, Ursula von der Leyen a făcut referire și la măsurile pe care Uniunea Europeană le pregătește pentru întărirea capacităților de apărare.

Potrivit acesteia, agenda „Readiness 2030” ar urma să mobilizeze până la 800 de miliarde de euro.

„Agenda noastră Readiness 2030 mobilizează până la 800 de miliarde de euro. Prin Inițiativa europeană pentru apărarea împotriva dronelor și Eastern Flank Watch, ne extindem producția în Europa pentru a furniza capabilitățile de care au nevoie statele membre. Astfel, putem răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și fermitate”, a spus Ursula von der Leyen.

Drona marină a fost observată joi, în jurul orei 06:28, de o navă comercială. Aparatul se afla la câteva sute de metri de zona unde sunt desfășurate lucrările pentru extracția gazelor naturale din proiectul Neptun Deep.

Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

După semnalarea dronei, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost trimise în zonă. Una dintre acestea a deschis focul cu tunul de bord și a lovit aparatul.

Potrivit ministrului Apărării, drona transporta explozibili și a fost distrusă în condiții de siguranță.

Președintele Nicușor Dan a reacționat, la rândul său, după încheierea operațiunii și i-a felicitat pe piloții celor două aeronave F-16, precum și Garda de Coastă.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă. O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”, a transmis șeful statului într-o postare pe X.

Incidentul din Marea Neagră readuce în atenție riscurile de securitate din apropierea infrastructurii energetice strategice, în timp ce autoritățile europene avertizează asupra intensificării amenințărilor hibride.