Revolut, noul gigant al Europei. A ajuns să valoreze 115 miliarde de dolari și amenință marile bănci

Revolut a ajuns, în 2026, cel mai valoros startup din Europa, cu o evaluare de 115 miliarde de dolari. Compania britanică își extinde rapid activitatea pe piețe internaționale, atrăgând circa 80 de milioane de clienți.

Revolut a devenit cel mai valoros startup din Europa, cu o evaluare de 115 miliarde de dolari. În puțin peste un deceniu, compania s-a transformat dintr-un fintech axat pe schimburi valutare ieftine într-un rival pentru unele dintre cele mai mari bănci europene.

Evaluarea actuală a Revolut depășește capitalizarea unor instituții financiare precum Barclays din Marea Britanie și Société Générale din Franța. Investitorii pariază pe capacitatea platformei tehnologice de a atrage clienți pe tot mai multe piețe.

Compania are aproximativ 80 de milioane de clienți, în comparație cu 84 de milioane pentru JPMorgan și 41 de milioane pentru HSBC. Directorul general Nik Storonsky urmărește transformarea Revolut într-o bancă cu adevărat globală, iar compania se extinde pe piețe precum Mexic și Australia. În ultimele săptămâni, fintech-ul a obținut mai multe licențe noi.

Strategia Revolut contrastează cu cea a unor bănci tradiționale globale, inclusiv HSBC, care își reduc prezența pe segmentul de retail în anumite regiuni.

Profitul înainte de taxe al Revolut a ajuns la 1,7 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2,2 miliarde de dolari, în 2025, față de 9 miliarde de lire sterline în cazul Barclays. Deși diferența rămâne semnificativă, profitul fintech-ului crește într-un ritm rapid.

Cihan Duran, director la S&P Global Ratings, a explicat că, în Europa, directorii băncilor consideră Revolut una dintre cele mai importante amenințări pentru instituțiile tradiționale, în special datorită marketingului agresiv și ritmului rapid de creștere al companiei.

„Când mergi în Europa, directorii băncilor vorbesc despre Revolut ca despre cea mai importantă ameninţare pentru ei, datorită marketingului agresiv şi creşterii companiei”, a declarat Duran.

Expansiunea accelerată a Revolut a fost însoțită și de probleme. Compania a fost amendată în Lituania pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor. Revolut a precizat însă că investigația nu a identificat cazuri confirmate de spălare de bani și că a luat măsuri pentru remedierea deficiențelor.

În septembrie, Revolut a transmis din greșeală date ale unor clienți unor hackeri care s-au prezentat drept investigatori guvernamentali. Compania a precizat că sistemele și fondurile clienților nu au fost afectate și că incidentul a vizat un număr limitat de persoane.

În 2024 și 2025, Revolut a fost banca din Marea Britanie cu cele mai multe reclamații în cazurile de fraudă în care clienții au fost convinși să transfere bani escrocilor, potrivit datelor Ombudsmanului Financiar analizate de organizația pentru protecția consumatorilor Which?. Revolut a transmis anterior că tratează frauda cu maximă seriozitate și că dispune de măsuri solide pentru protejarea clienților.

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții ale companiei este creșterea numărului de utilizatori. În Irlanda, Revolut susține că aproximativ 80% din populația adultă deține un cont al companiei.

Modelul de afaceri al Revolut diferă însă semnificativ de cel al băncilor tradiționale. Compania obține venituri mult mai mici de la fiecare client și are solduri medii ale depozitelor considerabil mai reduse. Revolut susține că are un model diversificat, bazat pe venituri provenite din mai multe produse și servicii, și nu în principal din activitatea de creditare.

La sfârșitul anului 2025, Revolut avea credite în valoare de numai 2,2 miliarde de lire sterline, iar raportul dintre credite și depozite era de 6%, comparativ cu 55% în cazul HSBC și 86% pentru Société Générale.

Extinderea activității de creditare ar putea aduce noi surse de venit pentru Revolut, dar și riscuri mai mari. Printre acestea se numără gestionarea unor expuneri de credit complexe și concurența pe piețele locale de credite ipotecare.

O altă provocare pentru companie este transformarea utilizatorilor Revolut în clienți bancari principali. Fintech-ul a atras zeci de milioane de persoane prin aplicația sa, însă recunoaște că un număr prea mic dintre acestea folosesc Revolut drept cont bancar principal.

Numărul clienților care folosesc Revolut ca bancă principală a crescut cu 45% în 2025, însă compania nu a dezvăluit valoarea absolută. Acest indicator este urmărit îndeaproape de investitori.

Alex Immerman, de la Andreessen Horowitz, unul dintre principalii susținători ai Revolut, a explicat că adoptarea companiei ca bancă principală și valoarea totală a soldurilor deținute de clienți se numără printre indicatorii esențiali pentru evaluarea dezvoltării viitoare a grupului.