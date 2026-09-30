BNR: Investițiile străine în România au ajuns la aproape 8 miliarde de euro în 2025

În 2025, investițiile străine directe în România au ajuns la 7,9 miliarde de euro, potrivit datelor BNR și INS. Cercetarea anuală ne arată evoluția fluxurilor de capital, a veniturilor obținute de investitorii străini și a soldului investițiilor la finalul anului, pe baza metodologiei internaționale.

Banca Națională a României (BNR), în colaborare cu Institutul Național de Statistică (INS), a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul anului 2025 în întreprinderile rezidente cu investiție străină directă, a veniturilor obținute de nerezidenți din aceste investiții, precum și a soldului ISD în România la 31 decembrie 2025.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este conformă cu prevederile Manualului balanța de plăți și poziția investițională internațională editat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6), precum și cu manualul Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, ediția a IV-a, elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Fluxul net de ISD în anul 2025 a înregistrat valoarea de 7 907 milioane euro, din care:

6 256 milioane euro – participații la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 3 247 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 3 009 milioane euro);

1 651 milioane euro – instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupurilor acestora, determinate prin diferența dintre datorii (2 317 milioane euro) și creanțe (666 milioane euro).

Soldul ISD la 31 decembrie 2025 a atins nivelul de 134 823 milioane euro, din care:

98 160 milioane euro – capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (72,8 la sută din total sold ISD);

36 663 milioane euro – instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (27,2 la sută).

Veniturile din ISD realizate de nerezidenți în anul 2025 au înregistrat valoarea de 11 493 milioane euro, după cum urmează:

Veniturile din participații la capital s-au situat la nivelul de 10 317 milioane euro, fiind determinate ca diferență între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 14 730 milioane euro din totalul profiturilor obținute de întreprinderile ISD și pierderile ce revin acestora, în valoare de 4 413 milioane euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD în anul 2025.

Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 1 176 milioane euro, calculate ca diferență între dobânzile primite de către investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România și dobânzile plătite de către aceștia pentru creditele primite de la aceste întreprinderi, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Odată cu elaborarea indicatorilor ISD, Banca Națională a României a determinat și indicatorii specifici investițiilor directe ale rezidenților în străinătate (IDS):

Fluxul net de IDS în anul 2025 a însumat valoarea de 1 522 milioane euro.

Soldul IDS la 31 decembrie 2025 s-a situat la nivelul de 9 679 milioane euro, din care:

8 286 milioane euro – capitaluri proprii;

1 393 milioane euro – instrumente de natura datoriei.

Statisticile ISD și IDS pentru anul 2025, precum și aspectele metodologice care au stat la baza determinării acestora sunt prezentate într-o formă detaliată în publicația Investițiile străine directe în România în anul 2025, disponibilă pe site-ul BNR la adresa: https://www.bnr.ro/12054-investitiile-straine-directe-in-romania.

Raportul anual privind investițiile străine directe în România vine în completarea celorlalte rapoarte BNR privind sectorul extern și realizează o analiză în profunzime a acestei componente. Investițiile străine directe sunt studiate din perspectiva fluxului și soldului, tipurilor, țărilor de destinație și de origine. Raportul conține și aspecte metodologice relevante pentru elaborarea și analiza acestor statistici.