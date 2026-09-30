Circul Metropolitan București lansează o provocare, un spectacol care se adresează ”copiilor de la 1 la 100 de ani”

Într-o industrie a spectacolului viu extrem de competitivă, afectată direct de presiunile inflaționiste și de schimbarea obiceiurilor de consum ale publicului urban, instituțiile publice de spectacole sunt obligate să își regândească strategiile de business. Din 3 octombrie 2026, Circul Metropolitan București deschide o nouă stagiune de toamnă-iarnă, mizând pe o ecuație managerială clară: optimizarea portofoliului de spectacole, maximizarea veniturilor proprii și diversificarea canalelor de monetizare.

Sub conducerea directorului general George Costin, instituția mizează pe un model hibrid ce îmbină rețeta clasică a producțiilor hit cu deschiderea spațiului către comunitate pe timpul zilei, transformând infrastructura existentă într-un hub cultural activ și eficient.

Centralizarea resurselor pe titluri cu tracțiune dovedită la public reprezintă pilonul financiar al noului sezon. În luna octombrie, oferta este dominată de titluri de mare volum precum Best of Circul Metropolitan, Aerofonik, ABC-ul Circului și Acrografica.

Produsul ancoră (cash-cow) al instituției rămâne însă spectacolul Apolodor, o producție-etalon care doar în stagiunea precedentă a generat un volum de peste 15.000 de spectatori.

„Apolodor a fost vizionată de peste 15.000 de spectatori în stagiunea trecută. Este o poveste care leagă generații de aproape șapte decenii. Spectacolul este un omagiu adus lui Gellu Naum, o operă adresată copiilor de la 1 la 100 de ani, la care lucrează un colectiv de peste 70 de artiști și tehnicieni”, explică George Costin, director general al Circului Metropolitan București.

Din punct de vedere economic, scalabilitatea acestui spectacol constă în capacitatea de a atrage un public intergenerațional masiv (părinți, copii, bunici) pe o producție deja amortizată din punct de vedere al costurilor inițiale de punere în scenă.

Pentru a-și reduce dependența de sezonalitatea clasică și de subvenții, conducerea Circului Metropolitan pregătește o serie de măsuri de optimizare a activității până la sfârșitul anului:

Optimizarea activelor fixe (Foaierul deschis zilnic): Amenajarea foaierului pentru a funcționa permanent pe timpul zilei permite monetizarea spațiului prin activități comunitare, ateliere și concepte de catering.

Producție nouă de sezon (Iarnă 2026): Lansarea unei noi premiere la finalul lunii noiembrie este concepută special pentru a capta cererea ridicată din perioada sărbătorilor de iarnă.

Formare profesională și servicii conexe: Înființarea atelierului de artă a circului creează un segment nou de servicii educaționale destinate tinerilor care își doresc o carieră în domeniu.

Proiect de nișă pe arta ecvestră: Capitalizarea pe spectacolele cu cai pentru a atrage segmente de public cu disponibilitate mai mare de plată.

Un pas esențial în reducerea comisioanelor către terți și eficientizarea canalelor de vânzare o reprezintă consolidarea propriului flux de bilete digitale prin platforma bilete.circulmetropolitan.ro și site-ul oficial www.circulmetropolitan.ro .

Într-o piață culturală în care consumatorul caută experiențe de familie complete, decizia Circului Metropolitan de a optimiza costurile de producție și de a investi în brandingul propriei trupe de elită reprezintă o mișcare de management cultural ce vizează sustenabilitatea pe termen lung.