AI schimbă modul în care românii caută produse și servicii. Ce branduri apar cel mai des în răspunsurile ChatGPT și Gemini
SURSA FOTO: Dreamstime - Inteligența artificială
Inteligența artificială începe să schimbe modul în care utilizatorii caută produse și servicii pe internet. ChatGPT, Gemini și alte platforme nu mai sunt folosite doar pentru generarea de conținut sau pentru răspunsuri la întrebări generale, ci și pentru recomandări înaintea unei achiziții.
Un studiu realizat de GEOflux.ai arată că site-urile proprii ale brandurilor și produselor reprezintă principala sursă de informație folosită în răspunsurile AI analizate. Acestea reprezintă 63,4% dintre linkurile-sursă identificate, la mare distanță de marketplace-uri, media, bloguri sau site-urile de comparații.
Utilizatorii nu mai caută doar cuvinte-cheie, ci pun întrebări concrete
Raportul State of AI Search Romania arată o schimbare în modul în care oamenii folosesc căutarea online. În locul unor cuvinte-cheie, utilizatorii pot adresa platformelor AI întrebări detaliate, care descriu direct produsul sau serviciul de care au nevoie.
Întrebările pot viza, de exemplu, băncile din România care oferă refinanțarea unui credit ipotecar cu dobândă fixă, costul unei asigurări private de sănătate, magazinele cu reduceri de Black Friday, achiziționarea online a unui PlayStation 5 sau agențiile și site-urile pentru rezervarea unui sejur all inclusive în Turcia.
În acest context apare o nouă miză pentru companii: dacă brandul lor este sau nu inclus printre recomandările oferite de platformele AI.
Aproape 42.000 de răspunsuri generate de AI au fost analizate timp de 30 de zile
GEOflux.ai a analizat aproape 42.000 de răspunsuri în perioada 30 august – 28 septembrie 2026, generate de ChatGPT, Gemini și Perplexity.
Timp de 30 de zile, celor trei platforme le-a fost adresat zilnic același set de 125 de întrebări. Acestea au fost formulate din perspectiva a trei tipuri de cumpărători și au acoperit cinci industrii: comerț electronic, banking, asigurări, turism și fashion.
Analiza a inclus 44 de companii și 323.872 de linkuri-sursă identificate în răspunsurile generate. Datele prezentate în studiu reflectă situația de la finalul perioadei analizate, în timp ce raportul disponibil online este actualizat în timp real.
„Tot mai mulți români cer recomandări direct de la ChatGPT sau Gemini, iar multe branduri nu știu dacă apar sau nu în aceste răspunsuri. Am vrut să facem publice aceste date ca să vedem clar cine este vizibil și de unde vine această vizibilitate. Pentru companii, miza este dublă: vânzări și brand awareness”, a declarat Robert Vîja, co-fondator și CPO GEOflux.ai.
El explică faptul că includerea unui brand într-un răspuns AI poate conta atunci când utilizatorul își restrânge opțiunile înaintea unei achiziții.
„În momentul în care utilizatorul cere direct o recomandare, brandurile care apar în răspuns intră pe lista lui scurtă de opțiuni, iar cele care lipsesc pot pierde această oportunitate”, a adăugat Robert Vîja.
eMAG și Altex apar cel mai frecvent în răspunsurile din ecommerce
Diferențele dintre branduri sunt importante în funcție de industria analizată. În ecommerce, eMAG a înregistrat cea mai mare frecvență de apariție, fiind prezent în 91,2% dintre răspunsurile analizate.
Altex apare în 83% dintre răspunsuri, urmat de Media Galaxy, cu 42,4%, Dedeman, cu 31,9%, și Flanco, cu 17,1%.
În sectorul bancar, cea mai mare frecvență de apariție a fost înregistrată de Raiffeisen Bank, cu 73,4%. BCR apare în 70% dintre răspunsuri, ING în 62%, Banca Transilvania în 55,8%, iar BRD în 43,8%.
Allianz-Țiriac conduce în asigurări, iar Booking.com în turism
În domeniul asigurărilor, Allianz-Țiriac ocupă prima poziție, cu o frecvență de apariție de 69,9%.
Groupama ajunge la 58,6%, Generali la 56,2%, Omniasig la 42,2%, iar Asirom la 35,9%.
În turism, Booking.com este prezent în 53,2% dintre răspunsurile analizate. Urmează Skyscanner, cu 34%, Google Flights, cu 29,6%, Christian Tour, cu 23,9%, și Airbnb, cu 22,5%.
Christian Tour este singurul brand românesc care apare în primele cinci poziții ale acestei categorii.
Fashion este categoria în care vizibilitatea este cea mai fragmentată
Situația este diferită în industria fashion, unde niciun brand nu reușește să apară în cel puțin 40% dintre răspunsurile analizate.
Fashion Days conduce clasamentul cu o frecvență de 39,9%, urmat de About You, cu 36,6%.
Answear apare în 25,8% dintre răspunsuri, Zalando în 25,5%, iar Decathlon în 18,8%.
Potrivit raportului, fashion este categoria cu cea mai fragmentată vizibilitate dintre cele cinci industrii analizate.
Site-urile proprii ale companiilor reprezintă 63,4% dintre sursele identificate
Analiza a urmărit nu numai ce branduri sunt menționate, ci și sursele din care provin informațiile incluse în răspunsurile generate de AI.
Din cele 323.872 de linkuri-sursă identificate, 63,4% trimit către site-urile proprii ale brandurilor și produselor.
Marketplace-urile reprezintă 16,2% dintre surse, media și blogurile ajung la 7,8%, iar site-urile de comparații și review-uri la 6,9%.
Datele indică astfel că propriul site al unei companii are cea mai mare pondere între sursele identificate în răspunsurile analizate.
Studiul măsoară vizibilitatea brandurilor, nu vânzările generate de AI
Robert Vîja subliniază că frecvența ridicată a apariției unui brand în răspunsurile AI nu trebuie interpretată automat ca un indicator al vânzărilor.
„O vizibilitate ridicată în răspunsurile AI înseamnă că un brand ajunge frecvent pe lista de opțiuni prezentate utilizatorului exact în momentul în care acesta caută un produs, un serviciu sau o recomandare. Raportul GEOflux.ai măsoară vizibilitatea, nu vânzările, astfel că nu arată direct câte conversii generează această prezență”, explică acesta.
Potrivit lui Robert Vîja, datele de piață indică o creștere de patru ori a traficului provenit din ChatGPT în ultimele luni și rate de conversie de până la cinci ori mai mari în cazul vizitatorilor veniți din AI față de cei proveniți din Google.
Volumul acestui trafic este însă deocamdată redus.
„AI-ul tinde să ofere un număr restrâns de recomandări, ceea ce face ca prezența sau absența unui brand să conteze și la nivel de awareness. Iar vizibilitatea în AI nu se construiește peste noapte, motiv pentru care companiile trebuie să înceapă să înțeleagă de acum cum sunt reprezentate în aceste răspunsuri și ce surse contribuie la această vizibilitate”, a punctat co-fondatorul GEOflux.ai.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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