AI schimbă modul în care românii caută produse și servicii. Ce branduri apar cel mai des în răspunsurile ChatGPT și Gemini

Inteligența artificială începe să schimbe modul în care utilizatorii caută produse și servicii pe internet. ChatGPT, Gemini și alte platforme nu mai sunt folosite doar pentru generarea de conținut sau pentru răspunsuri la întrebări generale, ci și pentru recomandări înaintea unei achiziții.

Un studiu realizat de GEOflux.ai arată că site-urile proprii ale brandurilor și produselor reprezintă principala sursă de informație folosită în răspunsurile AI analizate. Acestea reprezintă 63,4% dintre linkurile-sursă identificate, la mare distanță de marketplace-uri, media, bloguri sau site-urile de comparații.

Raportul State of AI Search Romania arată o schimbare în modul în care oamenii folosesc căutarea online. În locul unor cuvinte-cheie, utilizatorii pot adresa platformelor AI întrebări detaliate, care descriu direct produsul sau serviciul de care au nevoie.

Întrebările pot viza, de exemplu, băncile din România care oferă refinanțarea unui credit ipotecar cu dobândă fixă, costul unei asigurări private de sănătate, magazinele cu reduceri de Black Friday, achiziționarea online a unui PlayStation 5 sau agențiile și site-urile pentru rezervarea unui sejur all inclusive în Turcia.

În acest context apare o nouă miză pentru companii: dacă brandul lor este sau nu inclus printre recomandările oferite de platformele AI.

GEOflux.ai a analizat aproape 42.000 de răspunsuri în perioada 30 august – 28 septembrie 2026, generate de ChatGPT, Gemini și Perplexity.

Timp de 30 de zile, celor trei platforme le-a fost adresat zilnic același set de 125 de întrebări. Acestea au fost formulate din perspectiva a trei tipuri de cumpărători și au acoperit cinci industrii: comerț electronic, banking, asigurări, turism și fashion.

Analiza a inclus 44 de companii și 323.872 de linkuri-sursă identificate în răspunsurile generate. Datele prezentate în studiu reflectă situația de la finalul perioadei analizate, în timp ce raportul disponibil online este actualizat în timp real.

„Tot mai mulți români cer recomandări direct de la ChatGPT sau Gemini, iar multe branduri nu știu dacă apar sau nu în aceste răspunsuri. Am vrut să facem publice aceste date ca să vedem clar cine este vizibil și de unde vine această vizibilitate. Pentru companii, miza este dublă: vânzări și brand awareness”, a declarat Robert Vîja, co-fondator și CPO GEOflux.ai.

El explică faptul că includerea unui brand într-un răspuns AI poate conta atunci când utilizatorul își restrânge opțiunile înaintea unei achiziții.

„În momentul în care utilizatorul cere direct o recomandare, brandurile care apar în răspuns intră pe lista lui scurtă de opțiuni, iar cele care lipsesc pot pierde această oportunitate”, a adăugat Robert Vîja.

Diferențele dintre branduri sunt importante în funcție de industria analizată. În ecommerce, eMAG a înregistrat cea mai mare frecvență de apariție, fiind prezent în 91,2% dintre răspunsurile analizate.

Altex apare în 83% dintre răspunsuri, urmat de Media Galaxy, cu 42,4%, Dedeman, cu 31,9%, și Flanco, cu 17,1%.

În sectorul bancar, cea mai mare frecvență de apariție a fost înregistrată de Raiffeisen Bank, cu 73,4%. BCR apare în 70% dintre răspunsuri, ING în 62%, Banca Transilvania în 55,8%, iar BRD în 43,8%.

În domeniul asigurărilor, Allianz-Țiriac ocupă prima poziție, cu o frecvență de apariție de 69,9%.

Groupama ajunge la 58,6%, Generali la 56,2%, Omniasig la 42,2%, iar Asirom la 35,9%.

În turism, Booking.com este prezent în 53,2% dintre răspunsurile analizate. Urmează Skyscanner, cu 34%, Google Flights, cu 29,6%, Christian Tour, cu 23,9%, și Airbnb, cu 22,5%.

Christian Tour este singurul brand românesc care apare în primele cinci poziții ale acestei categorii.

Situația este diferită în industria fashion, unde niciun brand nu reușește să apară în cel puțin 40% dintre răspunsurile analizate.

Fashion Days conduce clasamentul cu o frecvență de 39,9%, urmat de About You, cu 36,6%.

Answear apare în 25,8% dintre răspunsuri, Zalando în 25,5%, iar Decathlon în 18,8%.

Potrivit raportului, fashion este categoria cu cea mai fragmentată vizibilitate dintre cele cinci industrii analizate.

Analiza a urmărit nu numai ce branduri sunt menționate, ci și sursele din care provin informațiile incluse în răspunsurile generate de AI.

Din cele 323.872 de linkuri-sursă identificate, 63,4% trimit către site-urile proprii ale brandurilor și produselor.

Marketplace-urile reprezintă 16,2% dintre surse, media și blogurile ajung la 7,8%, iar site-urile de comparații și review-uri la 6,9%.

Datele indică astfel că propriul site al unei companii are cea mai mare pondere între sursele identificate în răspunsurile analizate.

Robert Vîja subliniază că frecvența ridicată a apariției unui brand în răspunsurile AI nu trebuie interpretată automat ca un indicator al vânzărilor.

„O vizibilitate ridicată în răspunsurile AI înseamnă că un brand ajunge frecvent pe lista de opțiuni prezentate utilizatorului exact în momentul în care acesta caută un produs, un serviciu sau o recomandare. Raportul GEOflux.ai măsoară vizibilitatea, nu vânzările, astfel că nu arată direct câte conversii generează această prezență”, explică acesta.

Potrivit lui Robert Vîja, datele de piață indică o creștere de patru ori a traficului provenit din ChatGPT în ultimele luni și rate de conversie de până la cinci ori mai mari în cazul vizitatorilor veniți din AI față de cei proveniți din Google.

Volumul acestui trafic este însă deocamdată redus.