Firmele din UE au generat 10,9 trilioane de euro în valoare adăugată în 2024. Aproape jumătate din forța de muncă a fost angajată de microîntreprinderi și firme mici

În 2024, în Uniunea Europeană existau aproximativ 34 de milioane de întreprinderi, care aveau 164,5 milioane de persoane angajate. Aceste companii au generat o cifră netă de afaceri de peste 38,7 trilioane de euro, ceea ce a dus la o valoare adăugată de 10,9 trilioane de euro.

Datele provin din statisticile structurale finale privind întreprinderile pentru anul 2024, publicate de Eurostat. Întreprinderile mari, cu peste 249 de persoane angajate, reprezentau doar 0,2% din numărul total de întreprinderi din economia de afaceri a Uniunii Europene.

Cu toate acestea, aceste companii angajau peste o treime din forța de muncă din economia de afaceri, respectiv 37%, și generau aproximativ jumătate, adică 49%, din valoarea adăugată totală.

Întreprinderile mijlocii, cu între 50 și 249 de persoane angajate, reprezentau 0,8% din totalul întreprinderilor. Acestea aveau 15% din totalul forței de muncă și generau 16% din valoarea adăugată.

Majoritatea întreprinderilor din economia de afaceri a Uniunii Europene, respectiv 99%, erau microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu între 0 și 49 de persoane angajate.

Împreună, aceste întreprinderi angajau aproape jumătate dintre persoanele care lucrau în economia de afaceri a UE, respectiv 48% din totalul angajaților. În același timp, ele generau 35% din valoarea adăugată totală.

Sectorul serviciilor a generat în 2024 jumătate din valoarea adăugată totală a economiei de afaceri din Uniunea Europeană, respectiv 51%. A fost cea mai mare pondere înregistrată dintre cele patru sectoare principale, respectiv industrie, comerț, servicii și construcții.

Serviciile reuneau 64% din totalul întreprinderilor din economia de afaceri a UE și angajau mai mult de jumătate din forța de muncă, respectiv 53%.

Sectorul industrial a reprezentat 28% din valoarea adăugată totală, deși includea doar 7% din totalul întreprinderilor. Industria asigura aproximativ o cincime din totalul locurilor de muncă, respectiv 20%.

Comerțul a generat 15% din valoarea adăugată și reprezenta 17% din totalul întreprinderilor. Sectorul angaja 18% dintre persoanele care lucrau în economia de afaceri a Uniunii Europene.

În cazul construcțiilor, întreprinderile din acest sector reprezentau 12% din numărul total de întreprinderi. Cu toate acestea, construcțiile produceau doar 7% din valoarea adăugată totală și reprezentau 8% din ocuparea forței de muncă din economia de afaceri a UE.