Se schimbă regulile pe piața muncii din Germania. Ce urmează pentru românii care lucrează la marile companii

Cele mai mari companii listate la bursă din Germania au redus în 2025 zeci de mii de locuri de muncă la nivel mondial, potrivit unei analize EY-Parthenon. Evoluția se diferențiază de cea înregistrată de marile companii din alte economii importante ale zonei euro, unde reducerile de personal au fost mai limitate sau chiar au fost înlocuite de creșteri ale numărului de angajați.

Cele 40 de companii incluse în indicele bursier german DAX au ajuns să aibă, la finalul anului analizat, aproximativ 3,81 milioane de angajați la nivel mondial, față de circa 3,86 milioane cu un an înainte. Diferența înseamnă o reducere de peste 46.000 de locuri de muncă, echivalentă cu 1,2% din totalul efectivelor.

Datele analizate de EY-Parthenon arată că reducerea personalului s-a produs în perioada în care profiturile companiilor din DAX au crescut, în pofida condițiilor economice dificile.

Comparația cu alte mari economii din zona euro indică diferențe între piețele analizate. Companiile incluse în indicele francez CAC au redus numărul total de angajați cu 0,2%, până la aproximativ cinci milioane de persoane. În schimb, marile companii analizate din Italia și Spania au raportat o creștere a numărului de angajați cu câte 0,9%.

Pe baza acestor date, companiile germane au avut cea mai importantă reducere a numărului de angajați dintre marile economii ale zonei euro analizate. Tendința este vizibilă atât la nivel global, cât și în cazul locurilor de muncă din Germania, unde marile grupuri au diminuat efectivele în perioada analizată.

Companiile germane au redus în medie cu 1% numărul angajaților de la sediile din Germania. În același timp, efectivele din străinătate au scăzut cu 1,3%, potrivit analizei. Situația diferă de cea din Spania, unde companiile analizate au creat cu 1,8% mai multe locuri de muncă pe plan intern.

Franța a avut, la rândul său, o evoluție distinctă în ceea ce privește personalul din țară. Companiile analizate au redus numărul angajaților din Franța cu 1,4%, o scădere mai mare decât cea înregistrată în Germania. Datele arată astfel diferențe importante atât între marile economii europene, cât și între piețele interne și operațiunile internaționale ale companiilor.

Analiza EY-Parthenon evidențiază și o diferență semnificativă între companiile care alcătuiesc indicele DAX. Reducerile de personal s-au concentrat în special la cele mai mari corporații, care au peste 100.000 de angajați. În această categorie, 69% dintre companii și-au diminuat efectivele, iar scăderea medie la nivelul grupului a fost de 1,1%.

Situația companiilor DAX de dimensiuni mai mici este diferită de cea a marilor corporații cu efective de peste 100.000 de persoane. Datele prezentate de EY-Parthenon indică astfel o concentrare a reducerilor de personal în rândul celor mai mari grupuri germane. Evoluția contribuie la diferența observată între Germania și celelalte economii analizate din zona euro.

Gall, expert EY-Parthenon, descrie reducerea numărului de angajați din companiile germane drept un „semnal serios” pentru Germania ca locație economică. Analiza asociază această evoluție cu mai mulți factori, printre care încetinirea economiei, costurile ridicate de operare, reglementările și birocrația, concurența internațională tot mai puternică și necesitatea unor transformări importante în companii.

Potrivit analizei, este afectat și modelul tradițional al unor companii industriale germane, care au coordonat de-a lungul timpului operațiunile globale de la sediile din Germania. Aceste companii au păstrat în țară structuri administrative importante și departamente de cercetare și dezvoltare, în timp ce activitățile de producție s-au desfășurat atât în Germania, cât și în alte țări.

Aproximativ 37% dintre angajații companiilor din DAX la nivel mondial lucrează în Germania. Ponderea înseamnă că deciziile marilor grupuri privind numărul și distribuția angajaților au o importanță directă pentru piața muncii și pentru economia germană, potrivit datelor citate de Merkur.

Potrivit lui Gall, companiile germane au beneficiat o perioadă îndelungată de comerțul mondial liber, de piețe deschise și de costuri energetice favorabile. Aceste condiții au contribuit la dezvoltarea activităților și structurilor marilor grupuri germane, inclusiv în perioadele în care companiile au raportat profituri ridicate.

Analiza indică însă faptul că o parte dintre structurile dezvoltate în acea perioadă sunt mai dificil de susținut în condițiile economice actuale. Evoluția este asociată de expertul EY-Parthenon și cu dimensiunea structurilor administrative și cu organizarea internă a marilor corporații.

„Acest lucru a dus și la apariția unor structuri ineficiente, la aparate administrative supradimensionate și la prea multe niveluri de management”, a declarat expertul EY-Parthenon.

Reducerea numărului de angajați în marile companii germane apare astfel în paralel cu schimbările prin care trec grupurile industriale și cu presiunile asupra costurilor de operare. Datele analizate de EY-Parthenon indică diferențe clare între Germania, Franța, Italia și Spania în ceea ce privește evoluția efectivelor de personal, precum și o concentrare a reducerilor în rândul celor mai mari corporații germane.