UE schimbă regulile privind securitatea socială. Ce se întâmplă cu drepturile celor care muncesc în alt stat?

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, noi reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din UE pentru a facilita protecția persoanelor care se mută pentru muncă sau trai. Regulamentul actualizează normele existente în domenii precum șomajul, prestațiile familiale și îngrijirea pe termen lung, urmând să intre în vigoare după publicarea oficială.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni un regulament care revizuiește normele privind coordonarea sistemelor naționale de securitate socială la nivelul UE, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al Consiliului.

Regulamentul actualizează legislația existentă a Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu scopul de a face normele mai clare, mai echitabile și mai ușor de aplicat. Modificările urmăresc să consolideze mobilitatea echitabilă a forței de muncă și să faciliteze exercitarea drepturilor sociale de către persoanele care se mută într-o altă țară din UE pentru a locui sau a munci.

Revizuirea vizează cinci domenii principale: prestațiile de șomaj, prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung, accesul la prestații sociale pentru persoanele inactive din punct de vedere economic, prestațiile familiale, precum și legislația aplicabilă lucrătorilor detașați și persoanelor care lucrează în două sau mai multe state membre.

Regulamentul va intra în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sistemele de securitate socială din UE sunt de competența statelor membre și, prin urmare, nu sunt armonizate la nivel european. Pentru persoanele care rămân în țara de origine, fiecare stat membru poate decide cine este asigurat în baza legislației naționale, care sunt prestațiile acordate și care sunt condițiile de acces la acestea.

Pentru ca libera circulație transfrontalieră a persoanelor să fie posibilă în practică, sistemele naționale de securitate socială trebuie însă coordonate. Persoanele nu ar trebui să își piardă protecția socială atunci când se mută dintr-un stat membru în altul. Normele care stabilesc modul în care este realizată această coordonare sunt adoptate și actualizate la nivelul Uniunii Europene.