Ce se întâmplă cu carnea din Brazilia. UE a luat o decizie care schimbă regulile

Uniunea Europeană menține suspendarea importurilor de carne și a altor produse de origine animală din Brazilia, măsură aplicată din 3 septembrie, după intrarea în vigoare a unor reguli europene mai stricte privind utilizarea antimicrobienelor la animale. Bruxelles-ul consideră că Brazilia nu a oferit, până în prezent, garanțiile necesare pentru a demonstra respectarea noilor cerințe sanitare.

Decizia afectează un important partener al Uniunii Europene în Acordul Mercosur și vizează mai multe categorii de produse de origine animală. Printre acestea se află carnea de vită și de pasăre, produsele provenite din acvacultură, ouăle, mierea, cabalinele și membranele, potrivit prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/1189.

Măsura a fost determinată de modificarea regulilor europene privind antimicrobienele utilizate la animale. Noile cerințe au făcut ca produsele din carne de vită exportate din Brazilia către piața comunitară să nu mai corespundă condițiilor stabilite de Uniunea Europeană.

Suspendarea importurilor a provocat nemulțumirea autorităților braziliene, în condițiile în care Brazilia este un partener important în relația comercială dintre UE și statele Mercosur. Comisia Europeană precizează însă că situația nu reprezintă o întrerupere permanentă a relațiilor comerciale cu această țară.

Așadar, Bruxelles-ul menține restricțiile deoarece autoritățile europene nu au primit încă suficiente garanții privind respectarea normelor europene referitoare la utilizarea antimicrobienelor pentru animale. În cazul produselor de origine animală importate din state terțe, Comisia urmărește ca acestea să respecte aceleași cerințe sanitare aplicabile pe piața europeană.

Brazilia susține că protocoalele sale sanitare au fost acceptate și afirmă că exporturile de carne de pasăre către Uniunea Europeană ar putea fi reluate în perioada următoare. O astfel de reluare nu poate avea loc însă automat, fiind necesară parcurgerea procedurilor europene și confirmarea respectării condițiilor stabilite de Bruxelles.

„În primul rând, avem acordul nostru comercial UE-Mercosur, care este un acord extrem de important pentru ambele părți, care oferă oportunități comerciale majore în ambele direcții și care apropie două regiuni cu viziuni similare. Așadar, lucrăm zi de zi cu partenerii noștri din Mercosur pentru a ne asigura că întregul potențial al acestui acord este valorificat, arată Comisia Europeană.

Noile reguli europene privind produsele antimicrobiene utilizate la animale au intrat în aplicare la 3 septembrie. Acestea interzic anumite utilizări ale antimicrobienelor destinate stimulării creșterii animalelor și introduc cerințe suplimentare pentru țările terțe care exportă produse de origine animală către Uniunea Europeană.

Statele din afara UE trebuie să demonstreze că respectă cerințele europene atunci când produsele lor de origine animală sunt destinate pieței comunitare. În cazul Braziliei, lipsa garanțiilor solicitate de Bruxelles a dus la menținerea suspendării importurilor.

Acordul comercial UE-Mercosur include contingente tarifare pentru carnea de vită provenită din statele participante. Potrivit condițiilor convenite, un volum de până la 99.000 de tone de carne de vită beneficiază de un tarif vamal de 7,5%.

Comisia Europeană subliniază însă că aplicarea acestui regim tarifar nu înlătură obligația respectării normelor sanitare europene. Produsele importate trebuie să îndeplinească cerințele Uniunii Europene în materie de siguranță și sănătate animală, indiferent de regimul tarifar aplicat.

Suspendarea importurilor de produse de origine animală începe să aibă și o dimensiune diplomatică, pe fondul importanței acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Ambasadorul Braziliei la UE a avertizat că măsura poate „submina unele dintre beneficiile pe care Brazilia le-a urmărit prin acordul Mercosur” și poate afecta așteptările producătorilor brazilieni.

Carnea de vită reprezintă un sector important al relațiilor comerciale dintre Brazilia și Uniunea Europeană. În 2025, Brazilia a fost al doilea mare furnizor de carne de vită al UE, cu peste 92.000 de tone livrate pe piața comunitară.

Valoarea acestor exporturi a depășit 713 milioane de euro, potrivit relatării EUobserver. Datele indică dimensiunea fluxurilor comerciale afectate de restricțiile introduse în septembrie și de solicitarea Comisiei Europene privind demonstrarea conformității cu noile norme sanitare.