Zara reduce masiv numărul magazinelor. Surpriza vine de la un alt brand Inditex

Inditex își reduce numărul total de magazine, însă retragerea din anumite locații nu înseamnă renunțarea la comerțul fizic. Grupul spaniol își reorganizează rețeaua, renunțând la unele spații și orientându-se către magazine mai mari, în timp ce unul dintre brandurile sale continuă să se extindă.

La sfârșitul lunii iulie 2026, Inditex avea 5.444 de magazine în întreaga lume, cu 84 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Atunci, grupul opera 5.528 de unități.

Cea mai importantă reducere a rețelei s-a produs la Zara, principalul brand al grupului. Într-un singur an, numărul magazinelor Zara a scăzut cu 47 de unități, de la 1.534 în iulie 2025 la 1.487 în iulie 2026.

În același timp, evoluția numărului de magazine nu a fost urmată de o diminuare a vânzărilor. În primul semestru din 2026, Inditex a raportat vânzări de 19,755 miliarde de euro, față de 18,357 miliarde de euro în perioada similară din anul precedent.

Zara nu este singurul brand al grupului care și-a diminuat rețeaua. Pull&Bear avea 789 de magazine la sfârșitul lunii iulie 2026, față de 801 cu un an înainte, în timp ce Massimo Dutti a ajuns la 509 unități, de la 518.

Bershka a redus numărul magazinelor de la 856 la 849, iar Stradivarius a ajuns la 835 de unități, comparativ cu 839 în aceeași perioadă din 2025. Și Oysho și-a restrâns rețeaua, cu 13 magazine mai puține într-un an, ajungând la 378 de unități. Zara Home a coborât, la rândul său, de la 379 la 374 de magazine.

Strategia Inditex nu presupune însă abandonarea magazinelor fizice. Grupul urmărește de mai mulți ani să înlocuiască unele spații de dimensiuni reduse cu magazine mai mari, inclusiv unități de tip flagship, în care activitatea din magazine poate fi integrată mai eficient cu vânzările online, potrivit RTV.

În timp ce principalele branduri ale grupului au redus numărul de unități, Lefties a urmat o evoluție diferită. Brandul și-a continuat extinderea și a ajuns la 223 de magazine la nivel mondial, față de 210 în urmă cu un an.

Astfel, Lefties a adăugat 13 unități într-o perioadă în care rețeaua totală a Inditex s-a redus cu 84 de magazine. Evoluția marchează o direcție diferită față de cea urmată de majoritatea celorlalte branduri din grup.

Lefties este orientat către segmentul cu prețuri mai accesibile și și-a extins prezența atât în Spania, cât și pe piețele internaționale. Extinderea are loc într-o perioadă în care o parte dintre consumatori caută opțiuni cu prețuri mai mici, menținând în același timp interesul pentru tendințele din moda rapidă.

În paralel cu reorganizarea rețelei fizice, rezultatele financiare raportate de Inditex pentru primul semestru din 2026 indică o creștere a veniturilor și a profitului net.

În primele șase luni din 2026, Inditex a înregistrat vânzări de 19,755 miliarde de euro, cu 7,6% peste nivelul consemnat în aceeași perioadă din 2025. Profitul net al grupului a ajuns la 2,98 miliarde de euro, în creștere cu 6,8%.

Zara, Zara Home și Lefties au generat împreună vânzări de 13,783 miliarde de euro în primul semestru din 2026. În perioada similară a anului trecut, cele trei branduri au raportat împreună 13,150 miliarde de euro.

Creșteri ale vânzărilor au fost raportate și de mai multe branduri orientate către publicul mai tânăr. Stradivarius a ajuns la 1,573 miliarde de euro, după o creștere de 18,5% față de primul semestru din 2025.

Bershka a raportat vânzări de 1,678 miliarde de euro, cu 16,7% mai mult decât în perioada comparabilă. Oysho a crescut cu 21,3%, până la 472 de milioane de euro, în timp ce Massimo Dutti a ajuns la 988 de milioane de euro, după o creștere de 10,4%. Pull&Bear a înregistrat vânzări de 1,261 miliarde de euro, cu 8,9% peste nivelul din aceeași perioadă a anului anterior.