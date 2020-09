Decizia companiei survine în ideea de a dobândi un avantaj digital faţă de lanţul britanic de magazine de haine Primark, transmite Reuters, citată de agerpres.

În prezent, Lefties vinde articole de îmbrăcăminte la preţuri reduse în peste 100 de magazine din şase ţări (Spania, Portugalia, Rusia, Mexic, Qatar şi Arabia Saudită).

Înfiinţată în 1999 ca o modalitate de a scăpa de hainele Zara din sezonul anterior, Lefties are acum proprii săi designeri şi game de produse. Cu toate acestea, Lefties ese mai puţin vizibilă decât principalele mărci ale grupului Inditex, precum Zara, Massimo Dutti şi Bershka.

Vânzările au explodat

Pandemia de coronavirus a fost benefică pentru marile magazine. Vânzările online au crescut în timpul pandemiei pe fondul închiderii magazinelor şi a reticenţei consumatorilor de a se aventura pe străzile şi centrale comerciale aglomerate. Însă costul livrării comenzilor făcute online afectează marjele de profit, în special pentru produsele de tip low-cost.

Analiştii de la Societe Generale au calculat că vânzările online nu ar fi profitabile pentru Primark, dacă lanţul britanic ar oferi livrări şi retururi gratuite, şi estimează că marja de profit ar scădea cu cinci puncte procentuale numai dacă ar oferi servicii online de tip click and collect.

„Inditex are infrastructura IT şi capacităţile oferite de celelalte branduri pentru a putea să asigure funcţionarea online a unui brand low cost. Primark ar trebui să înceapă de la zero”, a declarat analistul Societe Generale, Anne Critchlow.

De altfel, în luna iunie a acestui an John Bason, director financiar la Associated British Foods, proprietarul Primark, declara că lanţul britanic nu are de gând să se răzgândească referitor la lipsa unei oferte online.

Inditex nu a informat dacă are de gând să extindă vânzările online şi pentru alte ţări unde marca Lefties este prezentă.

În România, la finele lui 2018, reţeaua Inditex era formată din 57 de magazine, cu brandurile Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home şi Massimo Dutti.