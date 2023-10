Digital Store-ul situat în Mall Promenada Craiova, se întinde pe o suprafață de peste 4,300 m2 și reprezintă prima locație din țară deschisă sub acest concept, care îmbină moda, distracția și tehnologia.

O experiență de shopping imersivă și complet digitalizată

După ce a fost lansat în Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada și principalele orașe din Spania și Portugalia, odată cu deschiderea diferitelor Digital Stores, sistemul Easy Pay ajunge în România. Acest sistem de plată inovator folosește tehnologia RFID pentru a scana articolele clienților și le permite acestora să efectueze plata folosind numerar, card sau chiar telefonul mobil.

Easy Pay ajută la evitarea cozilor la casele de marcat, permițând utilizatorilor să plătească oriunde în magazin, simplificând în același timp procesul de eliminare a etichetelor de securitate de pe articole de îmbrăcăminte.

Pe de cealaltă parte, noul Lefties Digital Store Craiova încorporează sistemul inovator de retur al hainelor din cabinele de probă, reducând astfel timpii de așteptare. Cu acest nou sistem, clienții vor putea accesa direct cabinele de probă, dacă majoritatea acestora sunt disponibile.

În cazul în care capacitatea depășește 50%, sistemul va activa turele care vor permite clienților să-și continue cumpărăturile la magazin până când se vor elibera cabinele de probă. Ei vor primi o notificare cu numărul cabinei de proba libere în aplicația lor sau printr-un bilet tipărit.

De asemenea, beneficiază de un carusel de returnare pe care clientul îl poate folosi pentru a plasa hainele pe care nu dorește să le cumpere. Acest carusel este conectat cu zona de depozitare, unde personalul magazinului va primi aceste articole de îmbrăcăminte.

Magazinul Digital Lefties Craiova facilitează și serviciul de personalizare haine și încălțăminte. Acesta beneficiază de o varietate de broderii și patch-uri cu sloganuri și imagini, printuri cu imagini sau imprimeuri cu litere și cifre în vinil colorat, embosare tăiată cu laser care permite personalizarea atât pe denim, cât și accesorii și încălțăminte, pentru a crea în acest nou spațiu, look-uri complete si unicate.

Pe lângă toate acestea, experiența se completează cu o serie de servicii specifice, care fac din Lefties un magazin unic.

JOCURI ARCADE. Mai multe jocuri mecanice sunt distribuite în interiorul magazinului, astfel încât, atat cei nostalgici cat și noua generație de jucători, să se distreze în timp ce se află în magazin, cu jocuri precum Street Fighter, Mario Bros sau Tetris. Fanii de baschet, pot vedea colecția Lefties NBA și de asemenea, pot marca la jocul mecanic de baschet.

CABINA DE MUZICĂ. O cabină de muzică izolată fonic unde poți sări, dansa, cânta și proba căștile pe care Lefties le are în secțiunea sa de tehnologie. Veti beneficia de cea mai bună calitate a sunetului pentru a te elibera și a îți manifesta dragostea pentru muzică și jocuri video pe toate dispozitivele, într-o experiență audio excepțională.

O cabină de muzică izolată fonic unde poți sări, dansa, cânta și proba căștile pe care Lefties le are în secțiunea sa de tehnologie. Veti beneficia de cea mai bună calitate a sunetului pentru a te elibera și a îți manifesta dragostea pentru muzică și jocuri video pe toate dispozitivele, într-o experiență audio excepțională. ZONA DE RELAXARE . Locul perfect pentru incarcarea dispozitivelor mobile.

. Locul perfect pentru incarcarea dispozitivelor mobile. CONTOR INDEPENDENT PENTRU RETURURI . Pentru a evita cozile inutile și a reduce timpii de așteptare, Lefties are un contor de retururi dedicat pentru achizițiile din magazin.

. Pentru a evita cozile inutile și a reduce timpii de așteptare, Lefties are un contor de retururi dedicat pentru achizițiile din magazin. ONLINE ORDER LOCKER. Pentru ridicarea comenzilor online cu usurinta, folosind codul QR sau PIN-ul primit de client pe telefonul său pentru a deschide dulapul. Comanda este preluata fără a mai fi nevoie sa astepte. Este atât de ușor!

In spațiul noului Lefties Digital Store din Craiova cei peste 4.300 m2, dispuși pe două nivele găzduiesc colecțiile și ultimele tendințe în modă pentru întreaga familie – femei, bărbați, fete, băieți și bebeluși – la cele mai accesibile prețuri.

La Lefties Digital Store Craiova mai multe zone tematice găzduiesc colecțiile principale ale brandului, precum cele create în colaborare cu branduri renumite cum ar fi Umbro sau Hummel, gamele pentru Maternitate sau Nou-Născuți și chiar colecția de Papetărie.

Totodată, cea mai recentă colecție NOW setează tendințele must-have ale momentului cum ar fi Y2K, iar colecțiile Back to Office și Tailoring oferă tinute complete pentru birou, Denim on Denim vine cu design-uri reinterpretate în materie de denim și nu în ultimul rând, vasta colecție Sportswear, ce aduce game complete de îmbrăcaminte sportivă din materiale respirabile.

În plus, Lefties a adus și în România colecția de Parfumerie și Beauty: o selecție completă de produse de make-up adaptate oricărui stil, însoțită de multiple accesorii indispensabile. Pasionații de muzică și jocuri vor regăsi în secțiunea Technology căști și alte dispozitive pentru a se bucura la maximum de hobby-urile lor.

Magazinul ONLINE pentru întreaga țară

Lansarea brandului Lefties nu constă doar în deschiderea noului Digital Store din Mall Promenada Craiova, ci și în inaugurarea magazinului online www.lefties.com , prin intermediul căruia se pot comanda online articolele preferate de oriunde din țară. Astfel nu doar locuitorii Craiovei se vor putea bucura de noutățile și tendințele Lefties, ci orice român care dorește să facă cumpărături fără să părăsească confortul propriei case, comandând direct pe lefties.com sau prin aplicația oficială Lefties.

Lefties Digital Store: magazinul viitorului

Magazinul viitorului a ajuns în România cu o promisiune solidă din partea Lefties, prin care un nou standard de shopping a fost setat și va rămâne, îmbinând pe deplin magazinul fizic și canalul online.

Despre Lefties:

Lefties este una dintre principalele companii de modă la prețuri accesibile, care oferă colecții de articole pentru întreaga familie și pentru toate segmentele de vârstă. Selecția de produse este concepută pentru a răspunde tuturor nevoilor și preferințelor clienților, oferind articole pentru femei, bărbați și copii (inclusiv bebeluși, fete și băieți), precum și propria linie de încălțăminte și accesorii, pentru a deservi un outfit complet pentru întreaga familie.

Brandul completează întreaga gamă de produse cu cele mai recente colecții pentru casă, sport, lenjerie și produse de frumusețe. Cu peste 20 de ani de experiență, Lefties operează o platformă integrată de vânzări la nivel global, fiind prezent în mai multe piețe internaționale. Lefties face parte din Grupul Inditex, unul dintre cele mai mari grupuri de retail de modă din lume. Modelul său de afaceri integrează proiectarea, fabricarea, distribuția și vânzarea produselor sale, cu scopul de a răspunde cerințelor exigente ale clienților în ceea ce privește creativitatea, designul și calitatea.

Articol publicat la iniţiativa Lefties România.