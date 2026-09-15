Hornbach investește 70 de milioane de euro în România. Două noi magazine vor fi deschise la Cluj-Napoca și Craiova

Hornbach România pregătește o nouă etapă de extindere a rețelei locale, cu investiții de aproximativ 70 de milioane de euro. Retailerul va deschide două magazine, la Cluj-Napoca și Craiova, fiecare proiect având o valoare estimată la aproximativ 35 de milioane de euro.

Lucrările pentru noua unitate din Cluj-Napoca au început deja, iar inaugurarea este programată pentru toamna anului 2027. Acesta va fi al doilea magazin Hornbach din oraș și va fi dezvoltat în cadrul centrului comercial Urbano Shopping & Living.

Investiția include terenul, construcția și amenajările necesare. Proiectul va ocupa un teren de aproximativ 49.500 de metri pătrați, iar suprafața de vânzare va ajunge la aproximativ 20.100 de metri pătrați.

Peste 8.900 de metri pătrați vor fi destinați materialelor de construcții și amenajărilor, aproximativ 5.000 de metri pătrați vor reveni zonei de grădină, iar formatul Drive In va ocupa circa 6.200 de metri pătrați.

„Investim cu o perspectivă pe termen lung şi alegem fiecare nouă locaţie în funcţie de potenţialul regiunii şi de nevoia de a fi cât mai aproape de clienţii noştri. În Transilvania suntem prezenţi de mulţi ani, iar dezvoltarea economică a zonei şi cererea ridicată ne-au convins să deschidem un al doilea magazin în Cluj-Napoca”, a declarat Radu Oniga, director general al Hornbach România.

A doua investiție vizează Craiova, unde compania a obținut deja autorizația pentru construirea primului său magazin din Oltenia.

Unitatea va fi amplasată la intersecția Bulevardului Decebal cu Strada Caracal și va avea o suprafață de vânzare de peste 17.000 de metri pătrați.

Lucrările sunt programate să înceapă la începutul anului 2027, iar deschiderea este estimată pentru primăvara anului 2028.

„Oltenia se află, la rândul său, de mult timp în planurile noastre de extindere, iar găsirea locaţiei potrivite în Craiova ne permite acum să intrăm în această regiune”, a explicat Radu Oniga.

Ambele magazine vor fi construite după cel mai nou concept al companiei și vor include spații pentru construcții, renovări și amenajări, zone dedicate grădinii și formatul Drive In.

Hornbach anunță și o serie de investiții în sistemele energetice ale celor două clădiri.

Magazinele vor fi echipate cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile. Proiectele includ și sisteme de ventilare cu recuperare de căldură, precum și instalații de climatizare bazate pe pompe de căldură.

Odată cu deschiderea celor două unități, compania își va consolida prezența atât în Transilvania, cât și în sudul țării.

Din octombrie 2025, Hornbach România operează 11 magazine fizice. Rețeaua cuprinde patru locații în zona Bucureștiului, în Berceni, Militari, Balotești și Colentina, două magazine în Timișoara și câte o unitate în Brașov, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca și Constanța.