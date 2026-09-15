CNAIR schimbă modul în care șoferii plătesc taxe. Noua aplicație intră în etapa de testare: Se face direct de pe telefonul mobil

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat intrarea platformei TollRo în etapa de pilotare și testare. Aplicația mobilă este disponibilă gratuit pentru dispozitivele iOS și Android și este destinată simplificării și accelerării procesului de achitare a tarifului de trecere.

Prin intermediul TollRo, șoferii și operatorii de transport au la dispoziție o modalitate rapidă, sigură și comodă de a calcula și achita tariful de trecere direct de pe telefonul mobil. Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Compania testează în condiții reale de utilizare aplicația TollRo, înainte ca aceasta să treacă în etapa de producție. Pe durata perioadei de pilotare, funcționalitățile și fluxurile de plată vor fi monitorizate și ajustate în mod constant.

Modificările vor fi realizate pe baza observațiilor și feedbackului primit de la utilizatori, astfel încât versiunea finală a aplicației să fie pregătită pentru etapa de producție.

TollRo se adresează în principal vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care tranzitează domeniul SETRE România.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot calcula și achita tariful de trecere direct de pe telefonul mobil. Astfel, pentru efectuarea operațiunilor prin TollRo nu mai este necesară accesarea unui calculator sau deplasarea la un ghișeu de plată.

„Prin utilizarea acestei platforme, plata tarifului de trecere (rovinieta) va deveni mai simplă și mai rapidă, direct de pe telefonul mobil. CNAIR anunță lansarea, în etapă de pilotare (testare), a aplicației mobile TollRo, disponibilă gratuit atât pentru dispozitive iOS, cât și pentru Android. Aplicația le oferă șoferilor și operatorilor de transport o modalitate rapidă, sigură și comodă de a achita tariful de trecere calculat pe baza distanței parcurse pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Pe durata etapei de pilotare, aplicația va fi testată în condiții reale de utilizare, iar funcționalitățile și fluxurile de plată vor fi monitorizate și ajustate constant, pe baza observațiilor primite de la utilizatori, înainte de trecerea la etapa de producție. TollRo se adresează în principal vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care tranzitează domeniul SETRE România. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot calcula și achita tariful de trecere direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi nevoie să acceseze un calculator sau un ghișeu de plată”, informează CNAIR.

Aplicația oferă mai multe funcționalități destinate calculării, plății și gestionării tarifelor de trecere. TollRo permite calcularea tarifului de trecere în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată a vehiculului și clasa de emisii poluante EURO.

Plata poate fi efectuată online, în condiții de siguranță, direct din aplicație. Utilizatorii își pot crea și gestiona propriul cont și pot consulta istoricul tranzacțiilor și al trecerilor efectuate.

Aplicația oferă, de asemenea, notificări și informații actualizate referitoare la rețeaua de drumuri acoperită de sistem.

Aplicația mobilă poate fi descărcată gratuit atât din App Store, pentru dispozitivele care utilizează sistemul iOS, cât și din Google Play, pentru dispozitivele Android.

CNAIR precizează că TollRo este disponibilă în această etapă în versiune de pilotare. Pe parcursul perioadei de testare, funcționalitățile aplicației pot fi ajustate, iar feedbackul utilizatorilor este considerat esențial pentru pregătirea versiunii finale, destinată trecerii în producție.

Informațiile suplimentare despre TollRo, tarifele aplicabile, rețeaua de drumuri acoperită de sistem și modalitățile de plată disponibile pot fi consultate pe portalul oficial portal.etoll.ro.

Pentru a sprijini utilizatorii în folosirea aplicației, CNAIR pune la dispoziție o serie de materiale video cu instrucțiuni pas cu pas pentru principalele funcționalități ale TollRo.

Tutorialele vor prezenta crearea unui cont, calcularea și plata tarifului de trecere, precum și verificarea istoricului tranzacțiilor.

Materialele video urmează să fie publicate pe canalele oficiale ale CNAIR și pe portalul portal.etoll.ro.

Deoarece aplicația se află în etapa de pilotare, CNAIR îi încurajează pe toți utilizatorii TollRo să transmită sugestii și observații.

Feedbackul poate fi transmis direct din aplicație sau prin secțiunea de contact disponibilă pe portalul portal.etoll.ro.

CNAIR precizează că fiecare recenzie și fiecare sugestie sunt luate în considerare și contribuie direct la îmbunătățirea aplicației înainte de lansarea acesteia în producție.