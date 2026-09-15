Bursa de la București a închis pe roșu marți. Toți indicii au înregistrat scăderi

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți în scădere pe toți indicii, după ce debutul zilei adusese creșteri pentru majoritatea acestora. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 104,02 milioane de lei, echivalentul a 19,76 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a scăzut cu 0,97%, până la 32.697,81 puncte.

BET-Plus, indicele celor mai lichide 43 de acțiuni, a pierdut 0,95%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 0,89%.

Scăderi au fost consemnate și de ceilalți indici. BET-FI s-a depreciat cu 0,33%, iar BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a pierdut 0,58%.

Indicele BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a scăzut cu 0,80%, în timp ce BET AeRO a încheiat ședința cu un recul de 0,61%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate marți la BVB a fost de 104,02 milioane de lei, dintre care 82,33 milioane de lei au reprezentat schimburi cu acțiuni.

Banca Transilvania a ocupat primul loc în clasamentul lichidității de pe Piața Reglementată, cu tranzacții în valoare de 23 de milioane de lei.

OMV Petrom a urmat cu un rulaj de 20,32 milioane de lei, iar acțiunile Romgaz au generat schimburi de 7,65 milioane de lei.

Chiar dacă toți indicii au închis în scădere, unele acțiuni au înregistrat aprecieri importante.

Titlurile ROCA Industry HoldingRock1 au avansat cu 11,54%, cea mai bună evoluție a ședinței. Acțiunile Prefab au crescut cu 11,34%, iar Sinteza a înregistrat un plus de 5,35%.

La polul opus, acțiunile IAR Brașov au pierdut 5,9%, fiind urmate de Rompetrol Rafinare, cu o scădere de 5,5%.

Romgaz s-a aflat atât printre cele mai tranzacționate companii ale zilei, cât și printre titlurile cu cele mai mari scăderi, după o depreciere de 3,89%.

Evoluția de la finalul ședinței a fost diferită de cea înregistrată la deschidere. După primele 30 de minute de tranzacționare, BET era în creștere cu 0,42%, iar BET-Plus avansa cu 0,43%.

BET-XT câștiga 0,37%, BET-BK era pe plus cu 0,31%, iar BET-NG urca cu 0,33%.

Doar BET-FI și BET AeRO se aflau atunci în teritoriu negativ, cu scăderi de 0,37%, respectiv 0,09%. Rulajul total după primele 30 de minute era de 4,3 milioane de lei.