SURSE: Nicușor Dan schimbă calendarul pentru formarea Guvernului. Consultările de joi au fost amânate
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan ar fi decis să amâne consultările oficiale cu partidele pentru formarea noului Guvern, programate inițial pentru joi. Potrivit unor surse politice, șeful statului vrea să mai poarte un tur de discuții informale cu liderii partidelor înainte de convocarea delegațiilor la Palatul Cotroceni.
Consultările oficiale programate pentru joi au fost anulate
Nicușor Dan ar fi urmat să cheme joi partidele parlamentare la consultări oficiale pentru formarea Guvernului și desemnarea unui candidat pentru funcția de premier. Surse politice susțin însă că aceste consultări au fost anulate la solicitarea președintelui.
Înainte de întâlnirile oficiale, Nicușor Dan intenționează să mai poarte discuții informale cu liderii formațiunilor politice pentru a afla poziția fiecăruia și pentru a evalua variantele care ar putea obține sprijinul unei majorități parlamentare.
În acest moment nu este cunoscută o nouă dată pentru convocarea consultărilor de la Palatul Cotroceni.
Desemnarea unui premier este amânată
Schimbarea calendarului înseamnă și amânarea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru.
Obiectivul lui Nicușor Dan era deblocarea crizei politice până pe 19 septembrie, când urmează să plece în Statele Unite pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU).
Președintele a explicat anterior că va analiza atent configurația parlamentară înainte de a lua o decizie și că intenționează să desemneze persoana cu cele mai mari șanse să formeze o majoritate.
„În urma unei discuții cu partidele, înainte de nominalizare, voi analiza care dintre variante au șanse să strângă o majoritate. Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.
Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, printre numele care vor fi discutate
Președintele a confirmat că printre variantele care vor intra în discuțiile cu partidele se află și Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan.
„Vor fi și aceste nume. Va fi o întrebare pe care, la consultarea cu partidele, o voi adresa tuturor partidelor și grupărilor parlamentare”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan declarase că intenția sa era să organizeze consultările în cursul acestei săptămâni și să facă desemnarea imediat după încheierea lor.
„Aș vrea să fac consultări cu partidele săptămâna asta și aș vrea să fac o desemnare la finalul consultărilor”, precizase președintele.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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