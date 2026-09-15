SURSE: Nicușor Dan schimbă calendarul pentru formarea Guvernului. Consultările de joi au fost amânate

Președintele Nicușor Dan ar fi decis să amâne consultările oficiale cu partidele pentru formarea noului Guvern, programate inițial pentru joi. Potrivit unor surse politice, șeful statului vrea să mai poarte un tur de discuții informale cu liderii partidelor înainte de convocarea delegațiilor la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan ar fi urmat să cheme joi partidele parlamentare la consultări oficiale pentru formarea Guvernului și desemnarea unui candidat pentru funcția de premier. Surse politice susțin însă că aceste consultări au fost anulate la solicitarea președintelui.

Înainte de întâlnirile oficiale, Nicușor Dan intenționează să mai poarte discuții informale cu liderii formațiunilor politice pentru a afla poziția fiecăruia și pentru a evalua variantele care ar putea obține sprijinul unei majorități parlamentare.

În acest moment nu este cunoscută o nouă dată pentru convocarea consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Schimbarea calendarului înseamnă și amânarea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Obiectivul lui Nicușor Dan era deblocarea crizei politice până pe 19 septembrie, când urmează să plece în Statele Unite pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Președintele a explicat anterior că va analiza atent configurația parlamentară înainte de a lua o decizie și că intenționează să desemneze persoana cu cele mai mari șanse să formeze o majoritate.

„În urma unei discuții cu partidele, înainte de nominalizare, voi analiza care dintre variante au șanse să strângă o majoritate. Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a confirmat că printre variantele care vor intra în discuțiile cu partidele se află și Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan.

„Vor fi și aceste nume. Va fi o întrebare pe care, la consultarea cu partidele, o voi adresa tuturor partidelor și grupărilor parlamentare”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan declarase că intenția sa era să organizeze consultările în cursul acestei săptămâni și să facă desemnarea imediat după încheierea lor.