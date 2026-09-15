Rezultate record pentru Grupul EVERGENT Investments. Profitul net s-a dublat în primul semestru din 2026

Grupul EVERGENT Investments a încheiat primul semestru din 2026 cu cea mai bună performanță financiară din istoria sa. Rezultatul net a ajuns la 390,3 milioane de lei, în timp ce activele Grupului au atins un nivel record de 4,95 miliarde de lei.

Rezultatul net înregistrat în primele șase luni ale anului s-a dublat față de perioada corespunzătoare a anului anterior. În același timp, activele Grupului au crescut cu 33,1% față de nivelul înregistrat la 30 iunie 2025.

Evoluția financiară confirmă accelerarea ritmului de dezvoltare și consolidarea poziției Grupului EVERGENT Investments.

Performanța financiară a fost însoțită și de o evoluție importantă pe piața de capital. În ultimele 12 luni, acțiunea EVER s-a apreciat cu 115,9%, depășind semnificativ evoluția indicelui sectorial BET-FI. În aceeași perioadă, BET-FI a înregistrat o creștere de 71,64%.

Evoluția acțiunii EVER consolidează parcursul pozitiv al Grupului pe piața de capital și reflectă, potrivit companiei, recunoașterea de către investitori a progresului înregistrat, a rezultatelor financiare și a perspectivelor de dezvoltare pe termen lung.

Claudiu Doroș, președintele Consiliului de administrație al EVERGENT Investments, a arătat că rezultatele din primul semestru confirmă soliditatea modelului de afaceri și capacitatea Grupului de a se adapta unui mediu economic aflat într-o continuă transformare.

Potrivit acestuia, performanța financiară este susținută de o strategie flexibilă, de managementul activ al portofoliului și de standarde ridicate de guvernanță corporativă. În contextul în care incertitudinile și provocările continuă să se manifeste la nivelul economiei, conducerea Grupului urmărește în continuare oportunitățile cu potențial de creștere.

Abordarea companiei se bazează pe rigoare, echilibru și responsabilitate, cu accent pe consolidarea rezilienței Grupului și pe dezvoltarea sustenabilă pe termen lung.

„Rezultatele obținute în primul semestru confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri și capacitatea Grupului de a se adapta unui mediu economic aflat într-o continuă transformare. Performanța financiară reflectă o strategie flexibilă, un management activ al portofoliului, precum și standarde ridicate de guvernanță corporativă. Într-un context în care incertitudinile și provocările continuă să se manifeste la nivelul economiei, rămânem atenți la oportunitățile cu potențial de creștere, într-o abordare bazată pe rigoare, echilibru și responsabilitate, cu focus pe consolidarea rezilienței Grupului și dezvoltarea sustenabilă pe termen lung”, a declarat Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație EVERGENT Investments.

La rândul său, Cătălin Iancu, CEO al EVERGENT Investments, a precizat că performanța record din primul semestru confirmă soliditatea strategiei companiei și capacitatea acesteia de a genera performanță chiar și într-un context volatil.

EVERGENT Investments își menține rolul de investitor activ, cu disciplină în alocarea capitalului, o administrare prudentă a riscurilor și un focus clar asupra oportunităților care pot genera valoare pe termen lung.

„Performanța record înregistrată în primul semestru confirmă soliditatea strategiei EVERGENT Investments și capacitatea noastră de a genera performanță chiar și într-un context volatil. Rămânem consecvenți în rolul de investitor activ, cu disciplină în alocarea capitalului, o administrare prudentă a riscurilor și un focus clar pe oportunitățile care pot genera valoare pe termen lung. Privim înainte cu încredere și continuăm să construim pe fundamentele solide ale Grupului, având ca obiectiv consolidarea performanței și crearea de valoare sustenabilă pentru acționarii noștri”, a declarat Cătălin Iancu, CEO al EVERGENT Investments.

Conducerea Grupului privește cu încredere perioada următoare și urmărește să construiască în continuare pe fundamentele existente, obiectivele fiind consolidarea performanței și crearea de valoare sustenabilă pentru acționari.