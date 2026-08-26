Simtel și-a majorat veniturile cu 84% în S1 2026. Grupul a ajuns la 354 de milioane de lei venituri de exploatare
SURSA FOTO: Simtel
Simtel a înregistrat o creștere puternică a activității în prima jumătate a anului 2026, susținută în special de vânzarea de energie și proiectele aflate în implementare. Veniturile din exploatare au urcat la 354 de milioane de lei, însă profitabilitatea a rămas sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.
Veniturile Simtel au crescut cu 84%, dar profitul net a coborât la 1,6 milioane de lei
Simtel, grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București (BVB), a raportat venituri din exploatare de 354 de milioane de lei în primele șase luni din 2026. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, avansul este de 84%.
Cifra de afaceri a ajuns, la rândul său, la 353,3 milioane de lei, cu 86% peste nivelul din primul semestru al anului trecut. Compania explică evoluția prin extinderea activității de vânzare a energiei și continuarea proiectelor EPC, adică proiecte care includ componentele de inginerie, achiziție și construcție.
Creșterea puternică a veniturilor nu s-a reflectat însă în aceeași măsură în profitabilitate. EBITDA a fost de 5,1 milioane de lei, față de 9,1 milioane de lei în primul semestru din 2025. Profitul net consolidat a coborât de la 2 milioane de lei la 1,6 milioane de lei.
Simtel pune această evoluție pe seama structurii portofoliului proiectelor EPC, etapelor în care se află lucrările și momentului în care sunt recunoscute marjele. Un alt factor a fost nivelul marjelor comerciale din activitatea de vânzare a energiei.
Mihai Tudor, CEO al Grupului Simtel, a explicat că prima jumătate a anului a venit cu un volum ridicat de activitate, în timp ce contribuția unor proiecte importante a fost împinsă către perioadele următoare.
„Prima jumătate a anului a fost marcată de un volum ridicat al activității, dar și de decalarea contribuției unor proiecte importante către perioadele următoare. Prioritatea noastră este să transformăm amploarea activității comerciale într-o profitabilitate sustenabilă, printr-o selecție atentă a proiectelor, creșterea contribuției energiei din producție proprie și valorificarea sinergiilor dintre activitățile Grupului. În același timp, continuăm dezvoltarea Simtel pe piețele externe, unde vedem oportunități relevante pentru expertiza și modelul nostru integrat de business. Deschiderea filialei din Italia, după intrarea pe piețele din Germania și Suedia, reflectă ambiția noastră de a construi un grup regional puternic în sectorul energiei regenerabile”, a declarat Mihai Tudor.
Vânzarea de energie a adus Simtel venituri de peste 237 de milioane de lei
Cea mai importantă contribuție la veniturile consolidate a venit din segmentul de vânzare a energiei. Acesta a generat 237,3 milioane de lei în primul semestru, cu 96% mai mult decât în perioada similară din 2025.
Creșterea volumului de activitate a dus și la o îmbunătățire de aproximativ 32% a profitabilității acestui segment. Evoluția a avut loc în ciuda unor marje comerciale procentuale mai mici, influențate de concurența de pe piața energiei electrice.
O evoluție importantă a avut și segmentul Proiecte EPC. Veniturile acestuia au ajuns la 111 milioane de lei, în creștere cu 70% față de primul semestru din 2025.
O parte importantă a proiectelor se află însă în etape care aduc momentan o contribuție mai redusă la profitabilitatea operațională. În plus, semnarea unor contracte noi a fost decalată. O parte dintre acestea au fost deja semnate sau se aflau în etapa finală de contractare în trimestrul al treilea, astfel că efectele financiare ar urma să fie vizibile în perioadele următoare.
Segmentul „Alte activități” a adus venituri de 5 milioane de lei, cu 40% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.
Simtel avea în implementare proiecte fotovoltaice de 172 MWp și sisteme de stocare de 289 MWh
Extinderea activității este vizibilă și la nivelul proiectelor aflate în lucru. La 30 iunie 2026, Simtel avea în implementare proiecte de centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de 172 MWp. Cu un an înainte, capacitatea proiectelor aflate în implementare era de 108 MWp.
Diferența este și mai mare în zona stocării energiei. Capacitatea proiectelor de stocare aflate în implementare a crescut de la numai 1 MWh la sfârșitul primului semestru din 2025 la 289 MWh la 30 iunie 2026.
În zona de operare și mentenanță, grupul administra centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de 487 MWp, comparativ cu 455 MWp în urmă cu un an. Sistemele de stocare administrate aveau o capacitate de 3 MWh.
Producția proprie de energie a crescut de peste 16 ori într-un singur an
Unul dintre cele mai mari salturi raportate de Simtel apare în producția proprie de energie electrică. Până la 30 iunie 2026, grupul generase 18,1 GWh, față de numai 1,1 GWh în aceeași perioadă din 2025.
Cantitatea de energie electrică vândută a crescut, de asemenea, puternic, de la 118 GWh la 337,4 GWh. În plus, grupul a vândut 41,2 GWh de gaze naturale în primele șase luni ale anului.
Pentru a doua jumătate din 2026, conducerea Simtel își propune să transforme portofoliul comercial în rezultate financiare și să mențină disciplina costurilor.
Mihai Velicu, directorul financiar al grupului, arată că avansarea proiectelor aflate deja în execuție, contractele semnate după închiderea semestrului și intrarea treptată în producție a noilor capacități ar trebui să aducă o contribuție mai consistentă în partea a doua a anului.
„În perioada următoare, ne concentrăm pe conversia portofoliului comercial în rezultate financiare, pe disciplina costurilor și pe gestionarea atentă a capitalului necesar dezvoltării Grupului. Avansarea proiectelor aflate în execuție, contractele semnate după încheierea semestrului și intrarea treptată în producție a noilor capacități creează premisele unei contribuții mai consistente în a doua parte a anului. În același timp, urmărim atent evoluția marjelor și a necesarului de capital de lucru, astfel încât ritmul de creștere să fie susținut de o structură financiară echilibrată și de o alocare eficientă a resurselor”, a declarat Mihai Velicu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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