Nuclearelectrica rămâne fără conducere. Directorul general Cosmin Ghiță a cerut încetarea mandatului

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a solicitat încetarea contractului său de mandat. Compania urmează să anunțe data exactă de la care acesta nu va mai ocupa funcția de director general.

Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) a anunțat marți, 25 august, că a fost notificată de Cosmin Ghiță cu privire la solicitarea acestuia de încetare a contractului de mandat.

Informația a fost transmisă acționarilor și investitorilor prin intermediul Bursei de Valori București (BVB). Deocamdată, compania nu a precizat când va avea loc efectiv plecarea directorului general.

Potrivit informării, Nuclearelectrica a fost notificată în 25 august 2026 cu privire la solicitarea lui Cosmin Ghiță de încetare a contractului de mandat încheiat cu societatea. Compania a precizat că va comunica ulterior data efectivă de la care renunțarea la mandat își va produce efectele.

Nuclearelectrica i-a mulțumit lui Cosmin Ghiță pentru contribuția adusă la dezvoltarea companiei pe parcursul mandatelor sale de director general.

Cosmin Ghiță se află la conducerea Nuclearelectrica de aproape nouă ani. El a preluat funcția de director general la 2 septembrie 2017, inițial în baza unui mandat provizoriu de patru luni.

Ulterior, începând cu 11 februarie 2019, a fost numit director general pentru un mandat de patru ani. Actualul său mandat a început la 12 februarie 2023 și ar fi trebuit să expire la 12 februarie 2027.

Solicitarea de încetare a mandatului intervine astfel cu aproximativ șase luni înainte de termenul prevăzut inițial.

Societatea Națională Nuclearelectrica este singurul producător de energie nucleară din România și produce inclusiv combustibilul necesar tehnologiei CANDU 6 utilizate la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

Compania a fost înființată în 1998, iar în octombrie 2013 a listat la Bursa de Valori București 10% din capitalul social.

Nuclearelectrica administrează Unitățile 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă, fiecare având o capacitate de aproximativ 700 MW. În administrarea companiei se află și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești.

Cele două reactoare de la Cernavodă asigură împreună aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României. În prezent, ambele reactoare sunt oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Anunțul privind plecarea lui Cosmin Ghiță vine într-un an în care Nuclearelectrica a raportat o creștere importantă a profitului.

În primele șase luni din 2026, compania a obținut un profit net de 1,184 miliarde de lei, cu 36,6% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

În schimb, cantitatea de energie electrică produsă de CNE Cernavodă și livrată în Sistemul Energetic Național a scăzut. Producția a ajuns la 4,154 milioane MWh în primul semestru, față de 4,706 milioane MWh în perioada similară a anului trecut. Scăderea a fost de 11,74%.

Statul român rămâne acționarul majoritar al Nuclearelectrica. La 31 decembrie 2025, Ministerul Energiei deținea 82,50% din capitalul social al companiei. Persoanele juridice aveau o participație cumulată de 13,55%, iar persoanele fizice dețineau 3,95%.