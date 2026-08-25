Nuclearelectrica rămâne fără conducere. Directorul general Cosmin Ghiță a cerut încetarea mandatului
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Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a solicitat încetarea contractului său de mandat. Compania urmează să anunțe data exactă de la care acesta nu va mai ocupa funcția de director general.
Nuclearelectrica va anunța data la care Cosmin Ghiță își încheie mandatul
Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) a anunțat marți, 25 august, că a fost notificată de Cosmin Ghiță cu privire la solicitarea acestuia de încetare a contractului de mandat.
Informația a fost transmisă acționarilor și investitorilor prin intermediul Bursei de Valori București (BVB). Deocamdată, compania nu a precizat când va avea loc efectiv plecarea directorului general.
Potrivit informării, Nuclearelectrica a fost notificată în 25 august 2026 cu privire la solicitarea lui Cosmin Ghiță de încetare a contractului de mandat încheiat cu societatea. Compania a precizat că va comunica ulterior data efectivă de la care renunțarea la mandat își va produce efectele.
Nuclearelectrica i-a mulțumit lui Cosmin Ghiță pentru contribuția adusă la dezvoltarea companiei pe parcursul mandatelor sale de director general.
Cosmin Ghiță conduce Nuclearelectrica din septembrie 2017
Cosmin Ghiță se află la conducerea Nuclearelectrica de aproape nouă ani. El a preluat funcția de director general la 2 septembrie 2017, inițial în baza unui mandat provizoriu de patru luni.
Ulterior, începând cu 11 februarie 2019, a fost numit director general pentru un mandat de patru ani. Actualul său mandat a început la 12 februarie 2023 și ar fi trebuit să expire la 12 februarie 2027.
Solicitarea de încetare a mandatului intervine astfel cu aproximativ șase luni înainte de termenul prevăzut inițial.
Nuclearelectrica administrează cele două reactoare nucleare de la Cernavodă
Societatea Națională Nuclearelectrica este singurul producător de energie nucleară din România și produce inclusiv combustibilul necesar tehnologiei CANDU 6 utilizate la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.
Compania a fost înființată în 1998, iar în octombrie 2013 a listat la Bursa de Valori București 10% din capitalul social.
Nuclearelectrica administrează Unitățile 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă, fiecare având o capacitate de aproximativ 700 MW. În administrarea companiei se află și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești.
Cele două reactoare de la Cernavodă asigură împreună aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României. În prezent, ambele reactoare sunt oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.
Profitul Nuclearelectrica a crescut cu 36,6% în primul semestru din 2026
Anunțul privind plecarea lui Cosmin Ghiță vine într-un an în care Nuclearelectrica a raportat o creștere importantă a profitului.
În primele șase luni din 2026, compania a obținut un profit net de 1,184 miliarde de lei, cu 36,6% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025.
În schimb, cantitatea de energie electrică produsă de CNE Cernavodă și livrată în Sistemul Energetic Național a scăzut. Producția a ajuns la 4,154 milioane MWh în primul semestru, față de 4,706 milioane MWh în perioada similară a anului trecut. Scăderea a fost de 11,74%.
Statul român rămâne acționarul majoritar al Nuclearelectrica. La 31 decembrie 2025, Ministerul Energiei deținea 82,50% din capitalul social al companiei. Persoanele juridice aveau o participație cumulată de 13,55%, iar persoanele fizice dețineau 3,95%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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