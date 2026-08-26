Mii de locuri de muncă pentru cei cu studii puține. Ce meserii caută angajatorii

Persoanele care au absolvit doar gimnaziul au la dispoziție mii de oportunități de angajare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că, la nivel național, sunt disponibile în prezent 30.409 locuri de muncă vacante.

Mai mult de jumătate dintre posturile anunțate sunt destinate persoanelor cu un nivel redus de studii. Potrivit datelor publicate de ANOFM, 16.101 locuri de muncă sunt disponibile pentru persoane fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale.

Printre cele mai căutate ocupații se află cele din transport, logistică, construcții, pază și comerț. Oferta include atât posturi pentru persoane fără experiență sau cu calificări limitate, cât și locuri de muncă pentru candidați care au pregătire profesională într-un anumit domeniu.

Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile pentru conducători auto de transport rutier. Angajatorii au anunțat 3.009 locuri de muncă pentru această ocupație. Pe următoarele poziții se află curierii, pentru care sunt disponibile 2.019 posturi, și manipulanții de mărfuri, cu 1.301 locuri de muncă.

Oferta ANOFM cuprinde și numeroase posturi pentru muncitori necalificați în construcții. Pe lista ocupațiilor pentru care există cerere se mai află agenții de securitate, lucrătorii comerciali, dulgherii și ajutoarele de bucătar.

Numărul mare de posturi destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale arată că absolvirea doar a celor opt clase nu exclude accesul la piața muncii. Cele 16.101 locuri disponibile reprezintă cea mai mare categorie din totalul ofertelor raportate de ANOFM.

Pentru persoanele care au absolvit o școală profesională sunt disponibile alte 6.918 locuri de muncă. Aceste posturi se adresează candidaților care au dobândit o calificare profesională și pot ocupa funcții pentru care este necesară o pregătire de specialitate.

Absolvenții de liceu sau ai școlilor postliceale au la dispoziție 5.396 de posturi. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 1.994 de locuri de muncă, în domenii precum inginerie, medicină, management și economie.

O parte dintre oportunitățile de angajare poate fi găsită și în afara României. Prin rețeaua EURES sunt disponibile 116 locuri de muncă în Spațiul Economic European, pentru mai multe tipuri de activități.

Cele mai multe oferte din această categorie sunt în Norvegia. Angajatorii de acolo caută 45 de persoane pentru activități de prelucrare a somonului.

În Suedia sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru șoferi de autobuz. Alte 20 de posturi sunt anunțate în Germania pentru lucrători în podgorii și pentru activități de procesare a produselor din carne.

Oferte de angajare prin rețeaua EURES mai sunt disponibile în Olanda, Malta, Danemarca, Slovenia și Spania. Numărul și tipul posturilor diferă în funcție de necesarul angajatorilor din fiecare țară.

Oferta de locuri de muncă este dinamică, iar numărul posturilor vacante se poate modifica pe măsură ce angajatorii publică noi anunțuri sau retrag ofertele existente.