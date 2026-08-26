Mii de locuri de muncă pentru cei cu studii puține. Ce meserii caută angajatorii
SURSA FOTO: Dreamstime - Angajati, muncitori
Persoanele care au absolvit doar gimnaziul au la dispoziție mii de oportunități de angajare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că, la nivel național, sunt disponibile în prezent 30.409 locuri de muncă vacante.
Românii cu doar 8 clase au de unde alege: mii de posturi sunt disponibile
Mai mult de jumătate dintre posturile anunțate sunt destinate persoanelor cu un nivel redus de studii. Potrivit datelor publicate de ANOFM, 16.101 locuri de muncă sunt disponibile pentru persoane fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale.
Printre cele mai căutate ocupații se află cele din transport, logistică, construcții, pază și comerț. Oferta include atât posturi pentru persoane fără experiență sau cu calificări limitate, cât și locuri de muncă pentru candidați care au pregătire profesională într-un anumit domeniu.
Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile pentru conducători auto de transport rutier. Angajatorii au anunțat 3.009 locuri de muncă pentru această ocupație. Pe următoarele poziții se află curierii, pentru care sunt disponibile 2.019 posturi, și manipulanții de mărfuri, cu 1.301 locuri de muncă.
Ce locuri de muncă sunt disponibile pentru persoanele cu studii gimnaziale
Oferta ANOFM cuprinde și numeroase posturi pentru muncitori necalificați în construcții. Pe lista ocupațiilor pentru care există cerere se mai află agenții de securitate, lucrătorii comerciali, dulgherii și ajutoarele de bucătar.
Numărul mare de posturi destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale arată că absolvirea doar a celor opt clase nu exclude accesul la piața muncii. Cele 16.101 locuri disponibile reprezintă cea mai mare categorie din totalul ofertelor raportate de ANOFM.
Pentru persoanele care au absolvit o școală profesională sunt disponibile alte 6.918 locuri de muncă. Aceste posturi se adresează candidaților care au dobândit o calificare profesională și pot ocupa funcții pentru care este necesară o pregătire de specialitate.
Absolvenții de liceu sau ai școlilor postliceale au la dispoziție 5.396 de posturi. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 1.994 de locuri de muncă, în domenii precum inginerie, medicină, management și economie.
Sunt disponibile și locuri de muncă în străinătate
O parte dintre oportunitățile de angajare poate fi găsită și în afara României. Prin rețeaua EURES sunt disponibile 116 locuri de muncă în Spațiul Economic European, pentru mai multe tipuri de activități.
Cele mai multe oferte din această categorie sunt în Norvegia. Angajatorii de acolo caută 45 de persoane pentru activități de prelucrare a somonului.
În Suedia sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru șoferi de autobuz. Alte 20 de posturi sunt anunțate în Germania pentru lucrători în podgorii și pentru activități de procesare a produselor din carne.
Oferte de angajare prin rețeaua EURES mai sunt disponibile în Olanda, Malta, Danemarca, Slovenia și Spania. Numărul și tipul posturilor diferă în funcție de necesarul angajatorilor din fiecare țară.
Oferta de locuri de muncă este dinamică, iar numărul posturilor vacante se poate modifica pe măsură ce angajatorii publică noi anunțuri sau retrag ofertele existente.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.