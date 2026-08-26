Daniel Băluță inaugurează parcul Donald Trump în prezența trimisului special al președintelui SUA. Este un simbol al prieteniei și al parteneriatului strategic

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va efectua joi, 27 august 2026, începând cu ora 12:45, o vizită de lucru pe șantierul extinderii Parcului Tudor Arghezi. Investiția prevede extinderea actualului parc cu aproape patru hectare și amenajarea unui nou spațiu verde destinat comunității.

Viitoarea zonă verde va purta denumirea simbolică „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Potrivit proiectului din Sectorul 4, noul parc este conceput atât ca un spațiu suplimentar de recreere pentru locuitorii comunității, cât și ca un simbol al prieteniei și al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

„Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va efectua joi, 27 august a.c., începând cu ora 12.45, o vizită de lucru pe șantierul extinderii Parcului Tudor Arghezi, investiție prin care actualul parc va fi mărit cu încă aproape patru hectare”, au transmis autoritățile locale într-un comunicat.

În cadrul vizitei de lucru vor fi prezentate stadiul în care se află lucrările, precum și conceptul care stă la baza viitorului parc. Noul spațiu verde va integra mai multe zone tematice inspirate de repere reprezentative ale Statelor Unite ale Americii (SUA). Proiectul prevede, de asemenea, amenajarea unor noi suprafețe verzi și a unor spații destinate copiilor și familiilor.

Extinderea va adăuga astfel aproape patru hectare la suprafața actuală a Parcului Tudor Arghezi, transformând zona într-un spațiu destinat atât recreerii, cât și activităților pentru familii și copii.

„Noul spațiu verde, care va purta denumirea simbolică „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, este gândit atât ca un nou loc de recreere pentru comunitate, cât și ca un simbol al prieteniei și al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. În cadrul vizitei vor fi prezentate stadiul lucrărilor și conceptul viitorului parc, care va integra zone tematice inspirate de repere reprezentative ale Statelor Unite ale Americii, alături de noi suprafețe verzi și spații destinate copiilor și familiilor”, informează autoritățile.

La vizita programată joi va participa și Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale.

Daniel Băluță va fi însoțit de acesta pe șantierul viitorului parc, unde vor fi prezentate atât evoluția lucrărilor, cât și conceptul de amenajare a noului spațiu verde.