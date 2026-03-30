Subvenții pentru carburanți în Sectorul 4. Sectorul 4 al Municipiului București implementează un pachet amplu de măsuri economice și sociale destinat sprijinirii cetățenilor afectați de creșterea costului vieții. Decizia autorităților locale vine pe fondul presiunilor inflaționiste și al scumpirilor generalizate la nivel național.

„România se află într-o situație economică și socială extrem de delicată. Din cauza măsurilor pe care guvernul Bolojan le-a luat, țara noastră a ajuns într-un punct extrem de periculos. Doar în ultimele trei săptămâni, Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe, a încercat să se împrumute de opt ori și nu a reușit să facă lucrul acesta decât o dată, pentru un interval de 12 luni, la o dobândă ce deja se înscrie în categoria junk. Lucru care reflectă „încrederea” pe care instituțiile financiare, respectiv investitorii, o au în modul în care domnul Bolojan gestionează frâiele României. A încercat, de asemenea, să se împrumute pentru un interval de 35 de luni, însă nu a reușit. Mai mult, investițiile au scăzut cu circa 3 miliarde de lei, adică cu 47% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția industrială a scăzut cu 16% într-o singură lună. S-a colectat mai mult TVA, dar s-au colectat mult mai puține accize, ceea ce înseamnă că, în realitate, puterea de cumpărare a scăzut cu 30%, iar consumul a scăzut cu 25% de la o lună la alta. Efectul este unul devastator pentru prosperitatea românilor, fapt pentru care noi, cei din Sectorul 4, nu am stat cu mâinile în sân și am căutat soluții pentru a sprijini oamenii”, spune primarul.

Primarul Daniel Băluță a anunțat că aceste măsuri au rolul de a susține familiile cu venituri reduse și persoanele active, prin reducerea cheltuielilor lunare cu taxe, transport și carburant.

Una dintre aceste măsuri este acordarea unui sprijin financiar pentru combustibil în valoare totală de 600 de lei per beneficiar, acordat în trei tranșe egale pe o perioadă de șase luni.

Programul este destinat persoanelor care îndeplinesc criterii stricte de eligibilitate, precum:

domiciliu stabil în Sectorul 4 de minimum 1 an

venit net plafonat la nivel individual sau familial

deținerea unui singur autoturism pe familie

vehicul cu capacitate de maximum 2.000 cmc

statut de persoană activă profesional

achitarea la zi a obligațiilor fiscale

Depunerea cererilor se face online, prin aplicația „Primăria Sectorului 4” sau platforma start.ps4.ro.

Pe lângă acordarea ajutorului la carburant, primarul Sectorului 4 a mai anunțat și revocarea taxei de dezvoltare urbană, introdusă anterior pentru finanțarea infrastructurii, inclusiv a proiectelor de extindere a parcărilor.

Începând cu 1 aprilie, taxa nu se mai aplică. Cetățenii care au achitat-o în avans vor primi rambursări proporționale cu perioada rămasă neutilizată, iar cei care nu au plătit încă vor achita doar suma aferentă perioadei în care taxa a fost activă.

Procesul de restituire sau compensare se realizează exclusiv online, prin platformele digitale ale administrației locale.

Pentru cetățenii care aleg transportul public în locul mașinii personale, administrația locală propune un sprijin financiar suplimentar.

Măsura prevede decontarea a 50% din costul abonamentului de transport, cu un plafon de până la 100 de lei lunar, pentru o perioadă de șase luni.

Acest beneficiu nu se cumulează cu ajutorul pentru carburant, însă poate fi accesat individual de membrii aceleiași familii, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate.