Creșterea prețurilor carburanților este explicată în principal prin dinamica pieței internaționale a petrolului, care a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, generând efecte în lanț asupra economiilor naționale.

În acest context, oficialul BNR a subliniat că fenomenul nu este izolat la nivelul României, ci face parte dintr-o tendință globală care afectează toate statele.

„Este o situație fără precedent și este inevitabil ca această situație să se repercuteze și asupra consumatorilor. Asta se întâmplă nu numai la noi, se întâmplă pe plan mondial”, a explicat Eugen Rădulescu.

În același timp, capacitatea statului de a interveni pentru protejarea populației este limitată de dezechilibrele bugetare acumulate în anii anteriori. Nivelul ridicat al deficitului și al datoriei publice reduce drastic marja de acțiune a autorităților.

Această realitate economică restrânge posibilitatea implementării unor măsuri rapide și eficiente a Guvernului, chiar dacă presiunea socială este în creștere.

„Deficitul bugetar din anii anteriori a fost atât de mare, iar datoria este atât de mare, încât nu avem posibilitatea să adoptăm măsuri de urgență decât într-o măsură foarte limitată”, a adăugat Eugen Rădulescu.

O eventuală reducere a accizelor la carburanți este analizată ca soluție pentru temperarea creșterilor de preț, însă aplicarea acesteia depinde de respectarea strictă a țintelor bugetare asumate.

Oficialul BNR a precizat că o astfel de măsură nu este exclusă, dar necesită o calibrare atentă pentru a nu afecta echilibrul fiscal.

„Ne putem permite să reducem accizele, dar trebuie să vedem cu cât anume, în așa fel încât să nu fie afectată linia roșie”, a declarat acesta.

Ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB reprezintă o limită critică, iar depășirea acesteia ar putea avea consecințe directe asupra costurilor de finanțare ale statului. În acest scenariu, dobânzile ar putea crește, amplificând presiunea asupra economiei.

Mai mult, bugetul actual este construit pe baza veniturilor provenite din accize majorate, ceea ce reduce flexibilitatea Guvernului în adoptarea unor măsuri de relaxare fiscală.

„Nu putem să ne furăm căciula să spunem că e din celălalt buzunar”, a explicat Eugen Rădulescu.

Situația actuală a carburanților și a finanțelor publice este rezultatul unor dezechilibre acumulate în anii anteriori, care continuă să producă efecte asupra economiei.

Consilierul BNR a atras atenția asupra faptului că nivelul deficitului din 2024, de 9,3% din PIB, a fost unul extrem de ridicat, în condițiile absenței unor crize externe majore.

„În 2024, un an fără probleme internaționale, România a avut un deficit de 9,3% din PIB. Să știți că asta se plătește. Ziua aceea a venit”, a spus Eugen Rădulescu.

În ceea ce privește impactul direct al scumpirii carburanților asupra prețurilor de consum, acesta a precizat că efectele sunt mai temperate decât percepția generală.

„Să nu ne imaginăm că prețurile la raft se modifică din cauza că s-a modificat prețul motorinei cu 10-20 sau chiar 30%”, a explicat acesta.

Totuși, există și indicatori economici pozitivi care sugerează o stabilizare relativă a situației. Încasările din TVA au crescut semnificativ, iar percepția investitorilor asupra economiei românești s-a îmbunătățit.

„Încasările din TVA au fost mai mari cu 20% decât în anul anterior”, a menționat Eugen Rădulescu.

În paralel, costurile de împrumut ale statului au înregistrat o scădere importantă, ceea ce indică o creștere a încrederii piețelor financiare.

„Dobânzile la care se împrumută România au coborât sub 6% pentru prima oară după multă vreme”, a adăugat acesta.

Menținerea stabilității economice și politice rămâne esențială în contextul actual, marcat de incertitudini globale și presiuni interne.