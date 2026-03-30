Guvernul Australiei a anunțat o măsură fiscală de urgență prin care va înjumătăți accizele la carburanți pentru o perioadă limitată de trei luni, în încercarea de a proteja consumatorii de efectele creșterii costurilor energetice generate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Decizia a fost comunicată oficial de premierul Anthony Albanese și face parte dintr-un pachet mai amplu de stabilizare economică. Măsura vizează direct reducerea prețului la pompă, cu aproximativ 0,26 dolari australieni pe litru (echivalentul a circa 0,17 dolari americani), atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

În paralel, executivul australian a decis și suspendarea taxei rutiere pentru vehiculele de mare tonaj pe aceeași perioadă de trei luni, o intervenție menită să reducă presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare și costurilor de transport.

Autoritățile de la Canberra au subliniat că această decizie are rolul de a susține populația în contextul inflației energetice și de a evita o scădere a mobilității în perioada sărbătorilor, premierul îndemnând cetățenii să nu își anuleze planurile de călătorie de Paște.

Ministrul de Finanțe, Jim Chalmers, a estimat că pachetul de măsuri va genera un impact bugetar de aproximativ 2,55 miliarde de dolari australieni. Fondurile sunt direcționate către atenuarea presiunilor economice asupra gospodăriilor și companiilor, în special în regiunile rurale, unde dependența de transportul auto este ridicată.

Pe lângă măsurile fiscale, guvernul federal împreună cu autoritățile locale a stabilit un plan național de securitate a combustibililor. Acesta include strategii de intervenție rapidă în situații de criză, protejarea infrastructurii energetice critice și consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

Creșterea prețurilor la energie este alimentată de instabilitatea din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze piețele globale de petrol și transporturile maritime. Analizele economice arată că astfel de șocuri externe se transmit rapid în economiile dependente de importuri.

Australia rămâne vulnerabilă la fluctuațiile pieței energetice internaționale, având rezerve interne limitate și o dependență ridicată de importurile de combustibili. În acest context, orice perturbare a rutelor comerciale majore, inclusiv a Strâmtorii Ormuz, poate duce la creșteri rapide ale prețurilor și posibile întreruperi în aprovizionare.