Asociația Forestierilor din România cere introducerea măsurii „Motorina Forestieră”, despre care susține că ar avea un impact direct asupra costurilor din sectorul exploatării lemnului și, implicit, asupra prețului suportat de populație.

Președintele organizației, Ciprian Muscă, a subliniat importanța socială a acestei inițiative, în contextul în care milioane de români depind de această resursă pentru încălzire:

„Nu putem ignora realitatea socială: peste 3 milioane de gospodării din România depind de lemnul de foc pentru încălzire. Sectorul forestier este scutul nostru împotriva sărăciei energetice. De aceea, ASFOR solicită ferm implementarea „Motorinei Forestiere” – o măsură vitală pentru reducerea costurilor de exploatare şi, implicit, a preţului lemnului pentru populaţie. Viziunea noastră este clară: pădurea trebuie recunoscută drept infrastructură critică. Avem o creştere anuală de aproximativ 58 milioane metri cubi, din care recoltăm oficial doar 19 – 20 milioane metri cubi. Avem resursa, avem expertiza şi avem tehnologia necesară (prin digitalizarea adusă de SUMAL 2.0) pentru a deveni un hub strategic de bio-economie”.

Reprezentanții sectorului forestier atrag atenția că simpla conservare pasivă nu este suficientă pentru protejarea pădurilor, fiind necesare intervenții responsabile și investiții adecvate.

„Trebuie să demontăm mitul conform căruia abandonul pădurii înseamnă salvarea ei. Contrar curentului non-intervenţionist, datele ştiinţifice confirmă că managementul activ este motorul real al sechestrării carbonului. Abandonul sub pretextul protecţiei nu face decât să crească riscul de incendii şi atacuri de dăunători, subminând rezilienţa climatică. Pădurea se salvează prin intervenţie responsabilă. Mesajul ASFOR către autorităţi este unul de parteneriat, dar şi de fermitate: viitorul pădurilor se construieşte prin transparenţă, finanţare corectă şi programe aplicate. Este timpul ca sectorul forestier să fie recunoscut drept pilonul central al suveranităţii statului român”, a spus Muscă.

Subiectul a fost discutat și în cadrul Conferinței Administratorilor și Proprietarilor de Păduri, desfășurată la Miercurea Ciuc, unde au participat peste 400 de specialiști din domeniu.

Printre propunerile susținute de ASFOR se numără și o serie de programe strategice pentru dezvoltarea sectorului și creșterea eficienței energetice:

-Programul „Rabla pentru Sobe”, destinat modernizării sistemelor de încălzire din gospodăriile dependente de lemn;

-Inițiativa „1 Sat – 1 MW”, care vizează independența energetică a comunităților rurale prin utilizarea biomasei locale;

-Introducerea obligativității utilizării a minimum 20% lemn în construcțiile publice, pentru stocarea carbonului și susținerea industriei locale.

De asemenea, oficialii din domeniu au evidențiat importanța programului DR-24, dedicat investițiilor în tehnologii forestiere, considerat un exemplu de succes în modernizarea sectorului.

ASFOR transmite că fără intervenții concrete și rapide, sectorul forestier riscă să piardă oportunități importante de dezvoltare și să nu poată susține nevoile energetice ale populației.

În acest context, introducerea „Motorinei Forestiere” este văzută drept o măsură-cheie, cu impact atât economic, cât și social, într-o perioadă în care costurile energiei rămân ridicate pentru milioane de români.