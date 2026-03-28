Preț carburanți sâmbătă, 28 martie. Piața carburanților din România menține un trend ascendent la finalul lunii martie 2026, cu variații moderate între marile centre urbane.

În Capitală, șoferii resimt deja presiunea prețurilor ridicate. Benzina standard se comercializează într-un interval cuprins între 9,19 și 9,43 lei pe litru, în timp ce motorina standard depășește pragul psihologic de 10 lei, situându-se între 10,10 și 10,36 lei/l. Carburanții premium au trecut clar de nivelul de 10,50 lei/l, apropiindu-se în unele stații de 10,90 lei/l.

Situația este similară și în Cluj-Napoca, unde benzina standard variază între 9,23 și 9,38 lei/l. Motorina rămâne ușor sub nivelul din București în partea inferioară a intervalului, pornind de la 9,99 lei/l și ajungând până la 10,26 lei/l. Variantele premium urmează același tipar ascendent, apropiindu-se de 10,80 lei/l.

În vestul țării, la Timișoara, diferențele sunt minime față de restul orașelor mari. Benzina standard se vinde între 9,21 și 9,41 lei/l, iar motorina oscilează între 10,11 și 10,27 lei/l. Carburanții premium depășesc și aici pragul de 10,80 lei/l, confirmând uniformizarea prețurilor la nivel național.

La Iași, valorile sunt aproape identice cu cele din Cluj și Timișoara. Benzina standard se situează între 9,23 și 9,38 lei/l, iar motorina între 10,11 și 10,27 lei/l, ceea ce indică o stabilizare a diferențelor regionale, dar și menținerea presiunii pe segmentul diesel.

Pe litoral, în Constanța, prețurile se aliniază tendinței generale. Benzina standard variază între 9,23 și 9,42 lei/l, iar motorina între 10,10 și 10,26 lei/l. Nivelurile sunt comparabile cu cele din restul marilor orașe.

Pentru un model accesibil precum Dacia Duster, un plin rămâne încă relativ suportabil. Cu un rezervor de aproximativ 50 de litri, costul total ajunge la circa 465 de lei pentru benzină și poate urca spre 510 lei în cazul motorizărilor diesel.

Situația se schimbă însă radical atunci când vorbim despre un SUV premium, precum BMW X5. Cu un rezervor mult mai generos, de aproximativ 80–85 de litri, un plin poate depăși ușor 800 de lei. Pentru benzină, costurile se situează între 740 și 790 de lei, în timp ce pentru motorină pot ajunge chiar la 870 de lei, mai ales dacă se optează pentru variante premium de carburant.

Între aceste două extreme se află SUV-urile de clasă medie, precum Volkswagen Tiguan sau Kia Sportage, care au rezervoare de aproximativ 60–65 de litri. În acest caz, un plin costă, în medie, între 560 și 605 lei pentru benzină și poate ajunge la 660 de lei pentru motorină.