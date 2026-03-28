Românii care vor să iasă din asociația de proprietari se lovesc de reguli stricte. Avocatul Gelu Pușcaș a explicat într-o postare realizată pe Facebook există numeroase situații în care proprietarii au început procedura, au cheltuit bani și, în final, instanța le-a respins cererea.

Motivul principal îl reprezintă ignorarea a două condiții esențiale impuse de lege și confirmate de instanțe.

Prima condiție vizează existența unor branșamente proprii, separate, pentru scară. Fără utilități distincte, nu poate exista o delimitare reală a proprietății comune, iar cererea de desprindere nu poate fi admisă.

A doua condiție este acordul majorității proprietarilor, atât din scara care dorește desprinderea, cât și din întreaga asociație din care aceasta face parte. Lipsa acestui acord duce, în cele mai multe cazuri, la respingerea cererii.

„𝐕𝐑𝐄𝐈 𝐒Ă 𝐑𝐔𝐏𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐄? 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍Ț𝐀 𝐒𝐏𝐔𝐍𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐑: 𝐅Ă𝐑Ă 𝐀𝐂𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐈Ț𝐈𝐈, 𝐂𝐄𝐑𝐄𝐑𝐄𝐀 𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐈𝐍𝐆𝐄 𝐓𝐨𝐭 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐯𝐨𝐫 𝐬ă 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝ă 𝐩𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐫ă 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐞.

Dar puțini știu că, în realitate, nu este deloc simplu.

Am întâlnit cazuri în care oamenii au început procedura…

au cheltuit bani…

iar în final instanța le-a respins cererea. De ce? Pentru că au ignorat 2 condiții ESENȚIALE 𝟏. 𝐁𝐫𝐚𝐧ș𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐮 (𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭) 𝐩𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐫ă

Fără utilități separate, nu există delimitare reală → cererea cade. 𝟐. 𝐀𝐜𝐨𝐫𝐝𝐮𝐥 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐢𝐭ăț𝐢𝐢 – 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐞𝐥𝐞 𝐩ă𝐫ț𝐢

majoritatea proprietarilor din scară

ȘI majoritatea proprietarilor din asociația din care vrei să te desprinzi

Lipsa acestui acord = respingere aproape sigură”, a scris avocatul pe Facebook.

Instanțele de apel au stabilit clar că formarea unei asociații de proprietari la nivel de scară este posibilă doar dacă proprietatea comună poate fi delimitată și există branșamente separate.

În cazul divizării unei asociații existente, este obligatoriu acordul majorității proprietarilor din scară, dar și al majorității proprietarilor din asociația care urmează să se dividă.

În lipsa acestor dovezi, cererea este respinsă.

„𝐂𝐞 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐞𝐥 (𝐩𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐫𝐭): Constituirea unei asociații de proprietari pe o scară este posibilă doar dacă proprietatea comună poate fi delimitată și există branșamente separate.

În cazul divizării unei asociații existente, este necesar acordul majorității proprietarilor din scară, dar și acordul majorității proprietarilor din asociația care se divide.

În lipsa acestor dovezi, cererea se respinge. 𝐂𝐞 î𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧ă 𝐚𝐬𝐭𝐚, 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭?

Dacă începi procedura fără să verifici aceste lucruri:

pierzi bani

pierzi timp

pierzi încrederea vecinilor 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐚, 𝐜𝐚 𝐚𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭:

Nu porni un astfel de demers „după ureche”.

Legea nu iartă greșelile de procedură”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată pe Facebook.