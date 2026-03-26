Amenajarea unui apartament începe cu mobilierul esențial, iar costurile diferă în funcție de dimensiunea locuinței și de calitatea produselor alese. În 2026, chiar și variantele considerate „accesibile” au înregistrat creșteri de preț față de anii anteriori.

Pentru living, una dintre cele mai importante camere din locuință, bugetul este influențat în principal de canapea și mobilierul de depozitare. O canapea standard pornește de la aproximativ 1.500 de lei, însă modelele utilizate frecvent în amenajări ajung între 2.500 și 4.500 de lei. La acestea se adaugă mobilierul pentru televizor și spațiile de depozitare, care pot costa între 1.500 și 4.000 de lei.

În dormitor, cele mai mari cheltuieli sunt legate de pat, saltea și dulap. Un pat complet echipat costă, în medie, între 2.500 și 6.500 de lei, în timp ce un dulap de dimensiuni medii variază între 2.000 și 5.000 de lei. Noptierele și alte elemente suplimentare pot adăuga încă 500 – 1.500 de lei.

În practică, costurile reale pentru aceste două camere sunt:

living: 5.000 – 12.000 lei

dormitor: 6.000 – 13.000 lei

Astfel, pentru un apartament standard, mobilierul de bază poate depăși rapid 10.000 – 20.000 de lei, chiar fără elemente premium.

Bucătăria este, în majoritatea cazurilor, cea mai costisitoare parte a mobilării unui apartament. Aceasta include atât mobilierul, cât și electrocasnicele, ceea ce duce la un buget semnificativ mai ridicat decât în cazul altor camere.

Mobilierul de bucătărie pornește de la aproximativ 3.000 – 5.000 de lei pentru variantele simple și poate ajunge la 8.000 – 12.000 de lei pentru modele realizate la comandă sau din materiale de calitate superioară.

Electrocasnicele reprezintă o parte majoră a costului total. Pentru un pachet complet, care include frigider, plită, cuptor, hotă și mașină de spălat, bugetul este, în general:

minim: 6.000 – 8.000 lei

mediu: 9.000 – 13.000 lei

ridicat: peste 15.000 lei

În aceste condiții, costul total al bucătăriei ajunge la:

10.000 – 25.000 lei

Diferențele sunt generate în principal de alegerea electrocasnicelor și de tipul de mobilier (standard sau realizat pe comandă).

Analiza costurilor arată că mobilarea completă a unui apartament variază semnificativ în funcție de nivelul de confort și de calitatea produselor. În 2026, diferențele dintre bugetele minime și cele complete pot depăși 40.000 de lei.

Structura generală a costurilor este următoarea:

buget minim: 15.000 – 20.000 lei

buget mediu: 20.000 – 50.000 lei

buget ridicat: 50.000 – 80.000+ lei

Varianta minimă include mobilier de bază și electrocasnice esențiale, fără accent pe design sau durabilitate. În zona medie, care este și cea mai frecventă în piață, sunt incluse produse de calitate standard și dotări complete pentru un apartament funcțional.

Bugetele ridicate includ mobilier personalizat, electrocasnice premium și elemente de design, iar costurile pot crește semnificativ în funcție de preferințe.

Pe lângă mobilier și electrocasnice, există o serie de costuri suplimentare care influențează bugetul total. Acestea sunt adesea subestimate, dar pot adăuga câteva mii de lei la investiția finală.

Cele mai frecvente cheltuieli sunt:

transport mobilier: 300 – 1.000 lei

montaj: 500 – 3.000 lei

corpuri de iluminat: 500 – 2.000 lei

perdele, covoare și decorațiuni: 1.500 – 6.000 lei

În total, aceste costuri pot ajunge la:

3.000 – 10.000 lei

În cazul apartamentelor noi, pot apărea și cheltuieli suplimentare pentru adaptarea spațiului sau pentru achiziția unor piese personalizate.

Diferențele dintre bugetele de mobilare sunt generate, în principal, de trei factori: calitatea materialelor, tipul mobilierului și nivelul de dotare.

Mobilierul standard, disponibil în magazinele de masă, are costuri mai reduse, însă durabilitatea este limitată. În schimb, mobilierul realizat la comandă implică o investiție mai mare, dar oferă o utilizare mai eficientă a spațiului și o durată de viață mai lungă.

Electrocasnicele influențează, de asemenea, bugetul total. Produsele din clase energetice superioare sau din game premium pot crește costurile, însă reduc cheltuielile pe termen lung.

În practică, majoritatea celor care mobilează un apartament nou se încadrează în zona medie de buget, între 20.000 și 50.000 de lei, unde raportul dintre cost și calitate este considerat echilibrat.

În acest context, mobilarea unui apartament devine o decizie economică importantă, în care diferențele de cost reflectă nu doar preferințele individuale, ci și nivelul de investiție pe care proprietarii sunt dispuși să îl facă.