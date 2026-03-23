Bucureștiul se menține în 2026 în topul orașelor cu cele mai ridicate chirii din România. Potrivit unor analize recente, chiria medie în Capitală a ajuns în ianuarie 2026 la aproximativ 605 euro pe lună pentru un apartament standard.

Diferențele devin și mai clare dacă ne uităm la zonele specifice ale orașului. Sectorul 1 rămâne cea mai scumpă zonă, cu chirii medii ce depășesc 760 euro pe lună, în timp ce sectoarele 2 și 3 au prețuri medii între 550 și 660 euro pe lună. Chiriile din sectoarele 4 și 6 sunt ușor mai mici, situându-se în jurul valorii de 500-510 euro pe lună.

Aceste valori sunt considerabil mai mari decât media națională și reflectă cererea ridicată pentru locuințe bine poziționate, aproape de locurile de muncă, universități și facilități urbane. De asemenea, mulți angajați optează pentru închirieri pe termen lung pentru unități renovate sau semimoderne, ceea ce ridică suplimentar prețurile cerute de proprietari.

Comparativ cu Bucureștiul, orașele mari din România prezintă chiriile semnificativ mai mici, chiar dacă și acolo s-au înregistrat creșteri în ultimul an. În Cluj‑Napoca, chiria medie pentru o garsonieră se situează în jurul valorii de 400 de euro, apartamentele cu două camere se închiriază pentru aproximativ 573 euro, iar unitățile cu trei camere ajung la circa 700 euro pe lună.

În Constanța, chiria variază între 350 și 650 euro, în funcție de tipul apartamentului, iar în Brașov prețurile medii se situează între 380 și 650 euro. Iașiul înregistrează chirii cuprinse între 350 și 530 euro, în timp ce Timișoara și Craiova se numără printre orașele mai accesibile, cu prețuri medii între 300 și 500 euro.

În Oradea și Sibiu, chiriile sunt și mai reduse, situându-se între 270 și 500 euro, iar Aradul reprezintă unul dintre cele mai accesibile orașe, cu chirii medii de aproximativ 230-370 euro pe lună, în funcție de tipul locuinței. Aceste diferențe se observă nu doar în prețurile medii, ci și în dinamica cererii și a ofertei: orașele universitare precum Iași sau Cluj‑Napoca au o cerere ridicată, dar oferta de apartamente disponibile pentru închiriere este mai consistentă decât în București, ceea ce ajută la menținerea unui echilibru mai bun al prețurilor.

Tendințele din 2026 indică faptul că majoritatea românilor se așteaptă la creșteri suplimentare ale chiriilor. Alte studii arată că aproximativ 71% dintre participanți anticipează o creștere a chiriilor în acest an, semn că trendul actual nu este doar o evoluție temporară, ci face parte dintr-o tendință mai largă pe piața rezidențială.

Factorii care contribuie la această creștere includ cererea ridicată pentru locuințe în orașele mari, oferta limitată de apartamente moderne disponibile pentru închiriere, creșterea costurilor de întreținere și a finanțării locuințelor, dar și majorarea dobânzilor și a costurilor creditelor imobiliare, care descurajează achiziția și mențin presiunea pe piața de închirieri.

Pentru mulți români, alegerea între a închiria un apartament în București sau într-un alt oraș este o decizie care implică nu doar considerente financiare, ci și stilul de viață, oportunitățile de muncă și accesul la servicii.