Prețul petrolului a scăzut cu până la 5%. Speranțele privind un acord SUA-Iran reduc tensiunile din Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului au înregistrat marți una dintre cele mai puternice scăderi din ultimele săptămâni, după ce au apărut semnale privind o posibilă soluție diplomatică între Statele Unite și Iran. Investitorii mizează pe redeschiderea treptată a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Cotația petrolului Brent cu livrare în luna următoare a scăzut cu 3,95 dolari, echivalentul a 4,72%, până la 79,82 dolari pe baril. În timpul ședinței de tranzacționare, prețul a coborât chiar până la 79,73 dolari pe baril, marcând o scădere de aproximativ 5%.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 4,32 dolari, respectiv 5,38%, ajungând la 76,02 dolari pe baril.

Ambele contracte au atins cel mai redus nivel din 13 iulie, după ce, în prima parte a zilei, urcaseră cu peste 2% pe fondul incertitudinilor privind negocierile dintre Washington și Teheran, transmite Reuters.

Scăderea prețurilor a venit după declarațiile oficialilor din Qatar și ale secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care au alimentat speranțele privind o soluție diplomatică.

Analistul UBS Giovanni Staunovo a explicat că piața a reacționat la informațiile potrivit cărora un posibil acord între Statele Unite și Iran este deja în lucru.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al Ansari, a declarat că eforturile diplomatice continuă, iar Qatar, Pakistan și Oman cooperează pentru facilitarea negocierilor și schimbul de propuneri între cele două părți.

La rândul său, Scott Bessent a declarat pentru CNBC că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat chiar marți sau miercuri. Oficialul american a precizat că a observat deja un număr în creștere de nave care părăsesc strâmtoarea.

Înainte de izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate treceau prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit Reuters, un oficial iranian a declarat că Teheranul dorește să dețină controlul asupra navelor care intră în strâmtoare și să monitorizeze traficul de ieșire, cu posibilitatea de a interveni atunci când consideră necesar. Propunerea face parte din planul discutat cu Oman pentru redeschiderea acestei rute maritime strategice.

Cu toate acestea, exporturile din Golf rămân afectate, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie mult sub nivelurile normale.

Riscurile pentru transportul maritim nu au dispărut. Agenția britanică UK Maritime Trade Operations a anunțat marți un incident produs la aproximativ 37 de kilometri nord-est de orașul Al Khasab din Oman, după ce o navă comercială a raportat că a fost lovită de un proiectil de origine necunoscută.

În paralel, traficul prin strâmtoarea Bab el-Mandeb a rămas redus. Datele din transportul maritim arată că mai multe petroliere saudite și-au modificat ruta către sudul Africii, în timp ce doar două petroliere încărcate cu țiței saudit au traversat Bab el-Mandeb.

Banca de investiții Goldman Sachs estimează că prețul petrolului Brent va rămâne în intervalul 80-90 de dolari pe baril până când va exista fie confirmarea unui acord între Statele Unite și Iran, fie o nouă escaladare a conflictului și a atacurilor din regiune.