Datele analizate arată că piața rezidențială din zona București-Ilfov intrase deja într-o fază de corecție încă din 2025. Anul trecut, volumul total al tranzacțiilor a scăzut cu 8,5% față de 2024, ajungând la 55.297 de unități.

În același timp, prețurile apartamentelor noi au continuat să crească, atingând o medie de aproximativ 2.500 euro pe metru pătrat.

„Ceea ce vedem acum în piață este consecința unui deficit de autorizare acumulat pe parcursul mai multor ani, care se suprapune peste o cerere în așteptare și peste un cadru de reglementare în schimbare”, explică Oana Popescu, Head of Residential în cadrul Crosspoint Real Estate, Asociat Internațional al Savills în România. „Proiectele rezidențiale pe care le preluăm din faza de concept reflectă o abordare din ce în ce mai selectivă a dezvoltatorilor. Vorbim despre mai puține unități, mai bine poziționate, cu un produs calibrat pe segmentele care absorb mai bine presiunea pe costuri. Această evoluție s-a reflectat și în mixul nostru de portofoliu, care s-a deplasat clar spre middle-high și premium, segmente care împreună reprezintă acum 80% din activitatea noastră de consultanță rezidențială”, a adăugat Oana Popescu.

Un alt factor care influențează evoluția pieței este numărul redus de autorizații de construire. În 2025 au fost emise doar 4.013 autorizații în zona București-Ilfov, cel mai mic nivel din ultimii cinci ani.

Deși indicatorul a crescut ușor, cu aproximativ 5% față de anul anterior, această evoluție rămâne insuficientă pentru a compensa deficitul acumulat în ultimii ani.

În paralel, livrările de locuințe au crescut cu aproximativ 2% în 2025, până la 17.293 de unități finalizate în zona metropolitană București-Ilfov. Creșterea a fost însă influențată de schimbările fiscale, în special de condiționarea cotei reduse de TVA de 9% de livrarea apartamentelor până la finalul anului 2025.

Intrarea în vigoare a Legii 207/2025 aduce schimbări importante pentru dezvoltatorii imobiliari. Deși reglementarea este menită să ofere o protecție mai mare cumpărătorilor și să apropie piața de standardele europene, aceasta ar putea afecta ritmul dezvoltărilor rezidențiale.

Proiectele care se bazau pe vânzări off-plan pentru finanțarea etapelor de construcție ar putea întâmpina dificultăți, iar unele dezvoltări planificate ar putea fi amânate sau chiar abandonate.

„2026 este un an de recalibrare, nu de criză. Cumpărătorii care înțeleg că oferta nouă va rămâne limitată în următorii doi ani și că prețurile în interiorul Bucureștiului nu vor înregistra scăderi structurale au la dispoziție o fereastră de decizie înainte ca presiunea pe ofertă să devină și mai vizibilă. Piața s-a maturizat, iar decizia de cumpărare a devenit mai rațională, orientată spre costul total și calitatea pe termen lung, iar aceasta este o evoluție sănătoasă pentru toți participanții implicați”, a declarat Valentin Neagu, Managing Director al Crosspoint Real Estate.

Pe lângă dinamica tranzacțiilor, piața imobiliară este influențată și de creșterea costurilor de construcție. Datele Eurostat arată că România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din Europa, cu aproximativ 9% în 2025, comparativ cu 1% media Uniunii Europene.

În același timp, contextul macroeconomic rămâne dificil: inflația medie anuală a fost de 7,3%, cea mai ridicată din UE, salariul mediu net a ajuns la aproximativ 1.120 de euro, iar rata șomajului a urcat la 6%.

În aceste condiții, achiziția unui apartament în București presupune în prezent un efort financiar echivalent cu șapte până la nouă ani de venit mediu net.

Specialiștii estimează că o revenire mai vizibilă a pieței ar putea apărea abia în 2027, odată cu reducerea presiunilor inflaționiste și adaptarea dezvoltatorilor la noile reguli din piață.