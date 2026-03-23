Prețurile pentru închirierea unui apartament reprezintă una dintre cele mai vizibile diferențe între România și alte state europene. În marile orașe din țară, precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, chiria pentru un apartament de două camere se situează, în medie, între 400 și 600 de euro pe lună, în funcție de zonă și de tipul locuinței.

În Europa de Vest, nivelul este considerabil mai ridicat, în special în marile centre urbane. Pentru același tip de locuință, costurile ajung frecvent la valori duble sau chiar triple:

Germania (Berlin): 1.000 – 1.400 euro

Olanda (Amsterdam): 1.200 – 1.800 euro

Franța (Paris): 1.200 – 2.000 euro

În Europa Centrală și de Est, diferențele sunt mai mici, dar România nu mai este la fel de ieftină ca în trecut:

Polonia (Varșovia): 600 – 900 euro

Ungaria (Budapesta): 500 – 800 euro

Deși România rămâne mai accesibilă, apropierea de prețurile din regiune este evidentă. În unele zone din București sau Cluj, nivelul chiriilor începe să se apropie de cel din capitalele din Europa Centrală. Această evoluție este susținută de cererea ridicată și de creșterea constantă a prețurilor din piața imobiliară.

Dacă în trecut diferențele de preț la alimente erau evidente, în 2026 acestea s-au redus considerabil. România nu mai este o piață semnificativ mai ieftină în ceea ce privește produsele de bază, în special în marile orașe.

Un coș lunar de cumpărături pentru o persoană are, în medie, următoarele valori:

România: 250 – 400 euro

Germania: 300 – 450 euro

Franța: 300 – 450 euro

Italia: 280 – 420 euro

Polonia: 250 – 380 euro

Ungaria: 250 – 370 euro

Bulgaria: 220 – 350 euro

Diferența există, dar este mult mai mică decât în urmă cu câțiva ani. În unele cazuri, produsele din supermarketuri au prețuri apropiate, în special pentru bunurile importate sau pentru brandurile internaționale.

În ceea ce privește utilitățile, situația este similară. Costurile pentru electricitate, gaz și internet se situează la:

România: 100 – 150 euro lunar

Europa de Vest: 150 – 250 euro

Europa Centrală și de Est: 120 – 180 euro

Deși România are încă un avantaj, acesta nu mai este decisiv. În anumite perioade, costurile cu energia au crescut semnificativ, apropiindu-se de nivelul din Vest. Astfel, diferențele dintre state sunt mai degrabă moderate decât majore.

Un avantaj clar al României rămâne costul serviciilor și al transportului. În acest segment, diferențele față de Europa de Vest sunt încă semnificative.

Abonamentele pentru transport public sunt, în medie:

România: 15 – 25 euro

Germania / Franța: 50 – 90 euro

Diferența este vizibilă și în cazul serviciilor de zi cu zi, precum întreținerea locuinței, reparațiile sau serviciile personale. În multe situații, aceste costuri sunt de două sau chiar de trei ori mai mici în România.

Acest avantaj contribuie la menținerea unui nivel general de cheltuieli mai redus, în special pentru persoanele care utilizează frecvent astfel de servicii. Totuși, pe fondul creșterii salariilor și al inflației, prețurile din acest segment încep să crească treptat.

Deși diferențele de preț s-au redus, veniturile rămân principalul factor care influențează nivelul de trai. România continuă să aibă salarii medii semnificativ mai mici decât statele din Europa de Vest.

Niveluri medii ale salariilor nete în 2026:

România: 800 – 1.000 euro

Germania / Olanda: 2.500 – 3.500 euro

Polonia / Ungaria: 1.200 – 1.800 euro

Această diferență are un impact direct asupra bugetului lunar. De exemplu, o chirie de 500 de euro poate reprezenta peste jumătate din venitul unui angajat din România, în timp ce în Europa de Vest ponderea este mult mai redusă.

În același timp, cheltuielile pentru alimente și utilități, care sunt relativ apropiate ca nivel, au o pondere mai mare în veniturile românilor. Astfel, chiar dacă prețurile sunt mai mici, presiunea asupra bugetului este mai ridicată.

Analiza comparativă arată că România nu mai poate fi considerată o țară cu costuri foarte scăzute, cel puțin în raport cu alte state europene. În special în marile orașe, prețurile la bunuri și servicii de bază s-au apropiat de media europeană.

Diferențele majore rămân însă la nivelul veniturilor și al puterii de cumpărare. În Europa de Vest, salariile mai mari permit acoperirea mai ușoară a cheltuielilor, chiar dacă acestea sunt mai ridicate în termeni absoluți.

În România, raportul dintre venituri și cheltuieli este mai dezechilibrat, ceea ce afectează capacitatea de economisire și nivelul general de trai. Această diferență devine esențială în analiza costurilor reale.

Factorul decisiv rămâne nivelul veniturilor. Chiar dacă cheltuielile sunt mai mici, acestea cântăresc mai mult în bugetul unei persoane. În schimb, în statele vest-europene, costurile mai ridicate sunt compensate de salarii mai mari și de o putere de cumpărare superioară.

Astfel, diferențele reale nu sunt date doar de cât costă viața într-o țară, ci de cât rămâne disponibil după plata cheltuielilor lunare.