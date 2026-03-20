Potrivit vicepreședintelui ANCMMR, Feliciu Paraschiv, scăderea consumului afectează direct IMM-urile, care depind în mod critic de fluxurile de numerar și de dinamica zilnică a vânzărilor, iar acest fenomen începe să se reflecte tot mai clar în economie.

Reducerea cererii nu mai este limitată la produse neesențiale, ci a ajuns și la alimente, ceea ce indică o deteriorare profundă a situației economice.

„Cât priveşte scăderea consumului, la alimente, 2025 faţă de 2024 a scăzut cu 2,7%, având în vedere că niciodată de la criza din 2008 consumul la alimente nu a scăzut. Prima dată clienţii renunţă la fashion, la concedii, la distracţii, apoi la produsele non-alimentare, iar abia în ultima fază la produsele alimentare. Adică s-a ajuns destul de la fundul sacului”, a menţionat Feliciu Paraschiv.

Această contracție a consumului obligă companiile să ia măsuri rapide pentru a-și menține echilibrul financiar, iar prima consecință este ajustarea forței de muncă.

„Lucrurile astea se vor reflecta şi pe piaţa muncii, pentru că economia începe să încetinească. Deja companii mari fac disponibilizări. O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul, aşa că soluţia rămâne disponibilizarea personalului. Dacă ai scăderi de vânzări de 20-30%, trebuie să renunţi la 20-30% din personal”, a explicat reprezentantul ANCMMR.

În acest context, IMM-urile sunt cele mai expuse riscului de restructurare sau chiar de dispariție de pe piață.

„IMM-urile resimt cel mai bine schimbarea asta de ciclu. Afacerile mici şi mijlocii care depind de cash flow sunt afectate de orice schimbare. Probabil că în retail vom vedea consolidări pe piaţă şi, din păcate, şi ieşiri de pe piaţă”, a afirmat Paraschiv.

Creșterea costurilor, în special cele legate de energie și combustibili, adaugă o presiune suplimentară asupra IMM-urilor și asupra întregului lanț economic.

Prețurile la combustibili pot deveni un factor decisiv în evoluția inflației și în stabilirea costurilor finale pentru consumatori.

„Creşterea preţurilor are două componente: inflaţia, care e previzibilă, şi componenta energetică – carburantul şi gazul. Dacă benzina şi motorina trec de 10 lei, nu ştim cum va influenţa preţul final. Producţia agricolă încă nu a început să lucreze pe motorină scumpă. Dacă nu intervine statul, va fi greu. Noi am solicitat cumva, împreună cu transportatorii, ca statul să umble un pic la accize, pentru că ar putea să tempereze preţul la combustibil din accize, dar se pare că se va umbla un pic la accize numai pentru agricultură. Încă nu e nimic oficial”, a spus acesta.

În paralel, comportamentul consumatorilor se schimbă vizibil, ceea ce afectează direct vânzările retailerilor.

„Creşte marca proprie, apar vânătorii de oferte şi de promoţii. Din păcate, persoanele cu venituri mai mici, în general pensionarii, şi persoanele care au timp, aleargă din magazin în magazin şi caută să cumpere dintr-un magazin o promoţie, din alt magazin altă promoţie. Singurul lucru care ne-ar putea mişca pe noi cumva ar trebui să încercăm să creştem producţia internă şi consumul de produse intern”, a adăugat vicepreşedintele ANCMMR.

Totodată, mediul de afaceri reclamă dificultăți majore generate de birocrație, care limitează dezvoltarea producției locale și competitivitatea.

„Birocraţia excesivă ne frânează şi nu ne face competitivi nici cu ţările non-UE. Este aproape imposibil să obţii autorizaţii pentru dezvoltarea unor capacităţi de producţie fără costuri foarte mari”, a mai declarat Feliciu Paraschiv.

Pe fondul acestor presiuni, prețurile alimentelor ar putea crește semnificativ până la finalul anului, afectând suplimentar consumul și stabilitatea IMM-urilor.

Produsele cu costuri energetice ridicate sunt cele mai expuse scumpirilor, iar estimările indică majorări consistente.

„În perioada următoare ne aşteptăm să avem creşteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea şi produsele de panificaţie au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate şi au volum mare şi preţ mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat. Produsele se vor scumpi diferit. Pâinea şi produsele de panificaţie, probabil până la sfârşitul anului, o să avem un 8% de creştere. La fel vom avea şi în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%”, a menţionat Feliciu Paraschiv.

În ceea ce privește evoluția inflației, există așteptări moderate privind o eventuală stabilizare, însă revenirea economică va fi lentă.

„Ştim că BNR avea ţinte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflaţiei ar putea să ducă la o stabilizare a preţurilor şi la o uşoară revenire. Nu e de aşteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung şi gradual de ajustare şi de echilibrare”, a adăugat Paraschiv.

În același timp, există și semnale pozitive în anumite sectoare, care ar putea contribui la recalibrarea economiei.