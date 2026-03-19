Dezbaterea despre inteligența artificială (AI) în mediul de afaceri s-a mutat rapid din zona speculațiilor SF direct în bilanțurile contabile. Pentru un IMM tipic din România, adopția tehnologiei AI în 2026 nu mai înseamnă doar instalarea unui chatbot pe site, ci integrarea unor „agenți digitali” capabili să preia sarcini complexe.

Datele recente de piață indică faptul că un angajat dintr-un IMM utilizează, în medie, între 10 și 40 de instrumente digitale diferite zilnic. Integrarea acestora sub umbrela unui asistent AI poate elibera până la 40% din timpul de lucru, economisind echivalentul a 6 zile de muncă pe lună per angajat. Într-o economie care se confruntă cu o criză acută de personal calificat, aceste cifre reprezintă diferența dintre stagnare și scalabilitate.

Punctul de cotitură pentru piața locală a fost apariția soluțiilor de tip „AI-as-a-Service”. Dacă în urmă cu doi ani implementarea unui model de limbaj personalizat necesita bugete de zeci de mii de euro, astăzi antreprenorii pot accesa agenți AI prin abonamente accesibile.

Furnizori precum cyber_Folks au deschis calea către crearea de asistenți virtuali proprii găzduiți pe servere VPS, oferind firmelor mici control total asupra datelor la costuri care pornesc de la doar câteva zeci de euro pe lună. Această „democratizare” a permis ca și o firmă cu 5 angajați să beneficieze de aceleași instrumente de analiză ca o multinațională.

Eficiența se vede cel mai clar în zona operațională. Roboții software (RPA) integrați cu AI reușesc să reducă erorile umane cu până la 70% în procesele de introducere a datelor și facturare. Mai mult, implementarea acestor soluții prin platforme precum MiniCRM sau Senior Software a demonstrat o reducere a timpului de răspuns către clienți cu 85%.

Practic, un asistent virtual precum „Ana” de la Raiffeisen Bank poate prelua mii de interogări simultane, sarcină care ar fi necesitat un departament întreg de suport. În sectorul sustenabilității, platforme precum GRAI ajută IMM-urile să navigheze prin reglementările verzi, reducând costurile de consultanță externă cu peste 30%.

Impactul cel mai vizibil se resimte însă în departamentele de HR și Marketing, unde volumul de date neproductiv era istoric cel mai mare. În recrutare, AI-ul a devenit un filtru esențial.

Companiile folosesc acum sisteme avansate (cum sunt cele dezvoltate de SAP) care nu doar că scanează CV-uri, dar pot prezice compatibilitatea unui candidat cu cultura organizațională sau riscul de „burnout” și plecare al angajaților existenți. Într-o piață a muncii tensionată, capacitatea de a păstra talentele prin analiză predictivă a devenit un avantaj competitiv crucial.

În marketing, asistăm la o schimbare de paradigmă. Asistenții AI nu se mai limitează la a genera texte pentru social media; ei sunt acum capabili de „repurposing” automat. Un singur studiu de caz sau un video de prezentare este fragmentat, adaptat și distribuit de către asistent pe zece platforme diferite, fiecare cu tonul și formatul specific, în doar câteva secunde.

Această capacitate de scalare permite unui IMM cu o echipă de marketing de o singură persoană să aibă o prezență digitală la fel de robustă ca a unei multinaționale.

Totodată, instrumente precum Microsoft 365 Copilot au devenit „copiloții” zilnici ai fiecărui funcționar de birou. Capacitatea de a rezuma o ședință de o oră într-un minut sau de a genera o analiză financiară complexă dintr-un tabel Excel prin comenzi vocale simple a ridicat ștacheta productivității la niveluri fără precedent.

În 2026, competența de a „lucra cu AI” a devenit la fel de elementară ca utilizarea pachetului Office în deceniile trecute.

Marea barieră în calea digitalizării rămâne, pentru mulți, investiția inițială și lipsa competențelor tehnice interne. Aici intervin mecanismele de finanțare nerambursabilă. Prin programul PoCIDIF (Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare), România are la dispoziție peste 1,2 miliarde de euro destinate exclusiv digitalizării IMM-urilor și adoptării tehnologiilor de vârf precum AI și Cloud Computing.

Programele de tip „Digitalizarea IMM-urilor” oferă granturi între 20.000 și 100.000 de euro pentru implementarea de soluții software avansate. Aceste fonduri acoperă nu doar achiziția de licențe pentru asistenți AI, ci și instruirea angajaților pentru a lucra cu aceste instrumente.

În plus, PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) continuă să pompeze resurse în infrastructura digitală, vizând creșterea indicelui DESI al României, unde ne situăm momentan pe ultimele locuri în UE la capitolul competențe digitale de bază.

Investiția într-un asistent AI nu mai este privită ca o cheltuială de capital (CAPEX), ci ca o investiție în reziliență. Într-un scenariu de business unde inflația pune presiune pe salarii, automatizarea devine singura cale de a menține marjele de profit. Companiile care au accesat fonduri europene pentru automatizarea proceselor (RPA) au raportat o recuperare a investiției (ROI) în mai puțin de 14 luni, o performanță greu de egalat prin metodele tradiționale de extindere a afacerii.

Pentru IMM-urile din România, adoptarea acestor „superputeri” digitale este singura cale către un viitor sustenabil și profitabil.