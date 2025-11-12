Radu Miruţă a explicat că ţara noastră deţine acest mineral şi are capacitatea de a-l produce, însă nu dispune, în prezent, de tehnologia necesară pentru exfolierea lui. Din acest motiv, autorităţile poartă discuţii cu toate entităţile care deţin tehnologia respectivă, pentru a identifica cea mai avantajoasă soluţie.

Oficial a subliniat că grafitul este o resursă strategică la nivel mondial, fiind materia primă din care se obţine grafenul, un material indispensabil în dezvoltarea tehnologiilor de inteligenţă artificială. În prezent, în Europa există doar două surse majore de grafit, iar România deţine una dintre ele. Potrivit ministrului, statul român are obligaţia de a valorifica acest avantaj, fără a ceda resursa altor actori externi.

Ministerul Economiei a promovat deja o Hotărâre de Guvern prin care licenţa pentru exploatarea zăcământului a fost acordată unei companii de stat. Se analizează în prezent toate condiţiile comerciale, astfel încât valorificarea grafitului să se realizeze la un preţ corect şi la o importanţă strategică reală pentru România.

„Vor exista investiţii în grafit, pentru că este elementul în jurul căruia se desfăşoară lupta pe controlul inteligenţei artificiale. Este un subiect de interes major pentru tot Globul. Limita acestui control nu este la sumele de bani pe care o companie multinaţională le poate plăti pentru nişte ingineri inteligenţi, ci limita este la materia primă, care se numeşte grafen, care se obţine din exfolierea grafitului, care în Europa este în două locuri, care în România este într-un singur loc şi pe care România are obligaţia să-l fructifice, nu dându-l altora, cum s-ar fi aşteptat unii”, a spus Miruţă într-o conferinţă de presă.

Procesul de exfoliere a grafitului, esenţial pentru obţinerea grafenului, implică o tehnologie de ultimă generaţie, extrem de sofisticată şi deţinută de foarte puţine state. Radu Miruţă a explicat că România nu dispune momentan de această tehnologie, însă deţine mineralul necesar, în timp ce ţările care au tehnologia nu au resursa. Astfel, autorităţile încearcă să stabilească un parteneriat echilibrat, care să aducă beneficii ambelor părţi.

În prima etapă, România poate realiza producerea grafitului pentru utilizarea în fabrici de baterii, un proces pe care industria locală îl poate susţine. Pentru a doua etapă, cea care implică exfolierea grafitului, statul român poartă discuţii cu mai mulţi parteneri internaţionali pentru a selecta cea mai bună variantă tehnologică.

„Pentru asta, analizăm ce poate face statul român, maxim, singur. Procesul de exfoliere a grafitului nu este unul suveranist, este unul cu o tehnologie de ultimă generaţie, pe care România nu o are, pe care aproape nimeni nu o are în lumea asta. Cei care o au sunt interesaţi să o vândă scump sau să o dea strategic, însă cei care au tehnologia nu au mineralul. Noi avem mineralul, nu avem tehnologia. Şi undeva trebuie să ne întâlnim la mijloc. Pentru prima fază în care producerea grafitului presupune o fabrică de baterii este ceva ce România poate să facă. Pentru faza a doua, cu exfolierea grafitului, în acest moment România nu deţine tehnologie. Şi pentru asta eu, ca ministru al Economiei, discut cu toate entităţile pentru a colecta care sunt variantele astfel încât din ce mai multe să o alegem pe cea mai bună”, a spus ministrul, după ce a fost întrebat despre discuţiile referitoare la grafit pe care le-a avut cu omologul său din Arabia Saudită.

În perioada 7-11 noiembrie, ministrul Radu Miruţă a condus o delegaţie oficială în Regatul Arabiei Saudite, unde a participat la cea de-a 26-a întrunire a Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a Turismului – UN Tourism. Cu această ocazie, ministrul a avut o întrevedere cu Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei şi Planificării din Arabia Saudită, în cadrul căreia au fost discutate oportunităţi de cooperare economică între cele două state.

Dialogul bilateral a vizat investiţiile în grafit, dezvoltarea domeniilor schiabile din România, dar şi crearea unei conexiuni directe între crescătorii români de oi şi vaci şi piaţa saudită. Scopul acestui demers este eliminarea intermediarilor, care obţin în prezent profituri mai mari decât producătorii locali.