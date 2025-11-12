Fostul ministru Sebastian Burduja a discutat despre marile proiecte în derulare, provocările europene și nevoia de predictibilitate legislativă în domeniu. Acesta a rememorat principalele realizări din mandatul său, menționând experiența colaborării cu cei mai buni specialiști din sectorul energetic.

Totodată, el a explicat „trilema energetică”, siguranță, preț redus și energie curată, subliniind că aceste trei obiective nu pot fi atinse simultan. Prioritatea trebuie să fie securitatea energetică, urmată de competitivitate și facturi mai mici, iar energia curată să fie integrată pe măsura posibilităților.

Burduja a arătat că România dispune acum de o „temelie sănătoasă” după ani fără direcție clară, menționând existența unei strategii energetice naționale, a unei strategii pentru hidrogen și adoptarea cadrului legislativ pentru eolian offshore, fiind singura țară de la Marea Neagră cu o astfel de reglementare.

„Tot timpul spuneam că sunt cel mai norocos ministru, pentru că am lucrat cu cei mai buni oameni din sectorul energetic”, a declarat Sebastian Burduja.

Fostul ministru a prezentat un portofoliu de investiții care ar putea dubla puterea instalată a României în următorii 2-3 ani, sporind capacitățile de stocare și contribuind la reducerea facturilor la energie.

„În primul rând avem nevoie de securitate energetică, apoi de competitivitate și facturi mai mici, iar în măsura posibilităților, de o energie cât mai curată”, a mai spus acesta.

În relația cu Uniunea Europeană, Burduja a subliniat că România trebuie să negocieze cu „spatele drept” și să nu accepte reglementări care afectează competitivitatea, criticând regulamentul pe metan și ceea ce el numește „auto-sabotajul” economic al UE, care a afectat industrii strategice precum petrochimia.

„România va avea capacități de stocare mult mai mari și facturi mai mici. Singura soluție pentru facturi mai mici sunt investițiile. Degeaba ne pozăm frumos și facem tărăboi – asta doar crește prețul, nu-l scade”, a subliniat el.

Fostul ministru a trecut în revistă principalele proiecte energetice aflate în derulare: Neptun Deep, CET-urile din București, centralele pe gaz de la Ișalnița și Turceni, noul val de investiții în stocare și relansarea proiectelor nucleare. În doar doi ani, România a atras 14 miliarde de euro în sectorul energetic, rezultatul fiind rezultatul muncii, nu al vorbelor.

„România are nevoie de spatele drept în negocierile europene. Nu putem accepta reglementări care ne afectează competitivitatea, cum este cazul regulamentului pe metan”, a explicat Burduja.

Sebastian Burduja a pledat pentru crearea unui „cod al energiei”, o legislație coerentă și stabilă care să ofere predictibilitate investitorilor. El a cerut reducerea sau eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, considerând că acest impozit descurajează investițiile și împinge marile companii să părăsească țara. Burduja a subliniat că pentru energie ieftină și sigură este necesar un cadru prietenos pentru investiții.

„Acest impozit descurajează investițiile și împinge marile companii în afara țării. Dacă vrem energie ieftină și sigură, trebuie să creăm un cadru prietenos pentru investiții”, a conchis fostul ministru.

Partenerii conferinței Europa Connect – Energy Now au fost Hidroelectrica, PPC, Nuclearelectrica, Translectrica, Romgaz, Transgaz, Electrica, OMV-Petrom, Adrem, Oscar Downstream și One United Properties.