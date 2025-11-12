Senatorul Lucian Rusu, ales în circumscripția Iași și membru al Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, a subliniat în intervenția sa că România se află „pe cale să obțină independența energetică locală”, odată cu adoptarea OUG 59/2025, document ce transpune Directiva Europeană RED III.

Potrivit acestuia, actul normativ definește pentru prima dată în legislația națională noțiunea de comunitate de energie, stabilind modul în care cetățenii, autoritățile și întreprinderile mici pot colabora pentru a produce, stoca și distribui energie regenerabilă în interiorul localităților.

„Energia se întoarce în mâinile oamenilor și ale administrațiilor locale care vor să-și gestioneze singure resursele. OUG 59/2025 este un pas spre independența energetică locală și spre o Românie mai eficientă, mai curată și mai sigură energetic”, a spus senatorul liberal.

Printre prevederile principale ale ordonanței se numără:

crearea Registrului Național al Comunităților de Energie, aflat în administrarea ANRE;

simplificarea procedurilor care îngreunau până acum dezvoltarea autoconsumului;

acces prioritar pentru membrii acestor comunități la rețele inteligente și scheme de sprijin;

partajarea echitabilă a energiei între participanți, inclusiv posibilitatea aplicării de tarife diferențiate pentru familiile vulnerabile;

recunoașterea proiectelor de energie regenerabilă ca obiective de importanță națională, contribuind astfel la siguranța energetică a țării.

„România are un potențial energetic remarcabil, însă este esențial să-l folosim inteligent, acolo unde se produce și se consumă energia. Prin acest act normativ, deschidem drumul pentru comunități care își pot gestiona independent resursele, reduc costurile și contribuie la tranziția către o economie verde. Este o schimbare de viziune: energia nu mai este doar o marfă, ci devine un instrument de dezvoltare locală și coeziune socială”, a explicat senatorul PNL.

OUG 59/2025 urmează să fie analizată în Comisia pentru energie și în celelalte comisii de specialitate ale Senatului. Documentul marchează o etapă importantă în alinierea României la politicile europene privind descentralizarea energetică și participarea activă a cetățenilor la tranziția verde.

„Susțin această direcție cu toată convingerea. Este o reformă pentru oameni și pentru comunități, una care ne apropie de o Românie în care energia este produsă local, la prețuri corecte și în folosul tuturor”, a conchis Lucian Rusu.