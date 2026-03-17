Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că bugetul alocat sectorului energetic pentru anul 2026 se ridică la 19,716 miliarde de lei, fiind unul dintre cele mai mari din istoria domeniului în România. Oficialul a explicat că nivelul ridicat al alocărilor este justificat de nevoia de a crește producția internă de energie.

„În 2026, avem unul dintre cele mai mari bugete din istoria sectorului energetic din România: 19,716 miliarde lei. De ce? Pentru că singura soluţie pentru facturi mai mici şi o securitate energetică mai puternică este să producem mai multă energie în România”, a spus Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, aproape 90% din fondurile prevăzute pentru anul viitor vor fi direcționate către investiții, acestea urmând să fie finanțate în principal prin Fondul pentru Modernizare și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

El a precizat că 5,453 miliarde de lei provin de la bugetul de stat, în timp ce 14,263 miliarde de lei reprezintă venituri proprii ale instituțiilor și companiilor din sector.

Oficialul a subliniat că resursele publice și europene vor fi orientate către dezvoltarea unor noi capacități de producție, către proiecte de stocare și către modernizarea infrastructurii energetice. În opinia sa, aceste direcții sunt esențiale pentru întărirea securității energetice a României și pentru asigurarea unui sistem mai stabil și mai eficient.

Din totalul bugetului, 9,849 miliarde de lei vor fi alocate pentru exploatarea sigură și eficientă a resurselor energetice și pentru întreținerea infrastructurii de alimentare cu energie electrică și gaze naturale.

Alte 5,557 miliarde de lei sunt prevăzute pentru promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile, în timp ce 940 de milioane de lei vor fi direcționate către dezvoltarea și producția pe plan local a tehnologiilor de vârf cu emisii scăzute de carbon.

Totodată, 913 milioane de lei vor fi folosite pentru sprijinirea consumatorilor industriali prin măsuri de eficiență energetică. Ministrul a mai anunțat că, în paralel cu creșterea investițiilor, vor fi reduse costurile administrative, cheltuielile de personal fiind estimate cu aproximativ 6% mai mici decât în 2025.

El a transmis mulțumiri românilor care, în cele nouă luni de la preluarea mandatului, au înțeles că reducerea facturilor la energie nu poate fi obținută prin declarații, ci doar prin introducerea în producție a unor noi capacități energetice. De asemenea, și-a exprimat încrederea că bugetul va fi adoptat, apreciind că România are nevoie de investiții rapide, nu de amânări.

„Le mulţumesc tuturor românilor care, în aceste 9 luni de când am preluat conducerea Ministerului Energiei, au înţeles că factura la curent nu scade cu declaraţii, ci doar cu MW noi puşi în producţie. Le mulţumesc şi colegilor din Parlament pentru dezbaterea de astăzi. Am încredere că acest buget va trece, pentru că România are nevoie de investiţii, nu de amânări”, a precizat Bogdan Ivan.

Calendarul parlamentar arată că miercuri, la ora 15:00, vor fi depuse rapoartele comisiilor de specialitate privind proiectele legii bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale pentru 2026. Ulterior, de la ora 15:30, birourile permanente reunite ale celor două Camere vor stabili timpii de dezbatere în plen.

În aceeași zi, de la ora 16:00, și joi, va avea loc ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea și adoptarea celor două proiecte legislative. Potrivit deciziei birourilor reunite, votul final este programat pentru ziua de joi.