Autoritățile pregătesc mai multe scenarii privind evoluția pieței carburanților, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii cotațiilor internaționale la petrol.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că documentul apărut recent în presă nu reprezintă o decizie oficială a Guvernului, ci un material intern de lucru elaborat la nivelul Coaliției pentru a permite adoptarea rapidă a unor eventuale măsuri.

Oficialul a arătat că instituțiile statului au dorit să fie pregătite pentru situația în care conflictul din regiune se prelungește și produce efecte mai puternice asupra pieței produselor petroliere din România.

În acest sens, documentul ar fi fost conceput ca un cadru preliminar care să poată fi adaptat și adoptat rapid, în funcție de evoluțiile economice și de decizia politică finală, spune Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că scopul principal a fost ca, în eventualitatea unei hotărâri guvernamentale rapide, cadrul normativ să fie deja redactat și avizat de ministerele de resort, astfel încât măsurile să poată intra în vigoare fără întârzieri.

„Am vrut să fim pregătiți pentru situația în care acest conflict continuă și poate avea un efect și mai negativ asupra pieței produselor petroliere din România. Documentul care a ajuns în presă este un document intern al Coaliției, al Guvernului. Am vrut să fim pregătiți pentru situația în care această situație din Orientul Mijlociu continuă și poate să apară un efect și mai negativ asupra pieței produselor petroliere din România. Vrem să fim pregătiți ca, dacă de exemplu Guvernul decide miercuri să ia o decizie, să existe deja cadrul normativ scris, să fie avizat de toate ministerele de resort și să poată fi pus în aplicare a doua zi”, a explicat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a explicat că Ministerul Energiei are ca prioritate asigurarea funcționării corecte a pieței și disponibilitatea produselor petroliere. Potrivit acestuia, doi piloni esențiali în acest sector sunt existența unor stocuri suficiente de benzină și motorină și menținerea lichidității în piață.

În același timp, deciziile privind eventuale ajustări fiscale ar reveni în principal Ministerului Finanțelor, care gestionează instrumentele bugetare și de taxare.

Ministrul a precizat că documentul analizat la nivel politic conține mai multe variante de acțiune, fiecare dintre ele putând fi modificată în funcție de contextul economic sau de oportunitatea momentului.

Astfel, scenariile ar putea suferi ajustări în funcție de evoluțiile bugetare, de tendințele pieței internaționale sau de alte considerente strategice. Bogdan Ivan a indicat că rolul acestui demers este de a oferi Guvernului flexibilitatea necesară pentru a reacționa prompt în cazul unor schimbări bruște ale situației.

În ceea ce privește evoluția prețurilor carburanților, ministrul Energiei a arătat că România a resimțit efectele scumpirilor internaționale, însă impactul ar fi fost mai redus comparativ cu alte state din Europa Occidentală.

El a menționat că majorarea medie a prețurilor la produsele petroliere de bază s-ar situa în prezent în jurul valorii de 8,7%, în timp ce în țări precum Italia, Germania sau Spania creșterile ar fi ajuns la niveluri de 20–23%.

„România, la fel ca fiecare țară din lume, a avut de suferit în urma acestui val al scumpirii prețului la nivel internațional, în contextul escaladării conflictului militar în Orientul Mijlociu. În momentul de față avem o creștere medie la produsele petroliere de bază de aproximativ 8,7%, comparativ cu state din vest, precum Italia, Germania sau Spania, unde creșterile au ajuns la 20-23”, a explicat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, pachetul de propuneri pregătit la nivelul Ministerului Energiei are rolul de a oferi autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid, dacă tensiunile geopolitice vor continua să alimenteze scumpirile.

El a subliniat că nu poate indica, deocamdată, care dintre măsuri sau în ce formă vor fi adoptate, întrucât decizia finală depinde de evoluția conflictului și de opțiunile politice care vor fi stabilite în perioada următoare.