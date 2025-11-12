Senatorul PNL Lucian Rusu a afirmat că adoptarea Ordonanţei de Urgenţă 59/2025 reprezintă un moment esenţial pentru obținerea independenţei energetice la nivel local. Acesta a explicat că, prin noul cadru legislativ, cetăţenii, autorităţile locale şi întreprinderile mici pot produce, consuma şi chiar comercializa energie, devenind actori activi ai pieţei energetice.

Senatorul liberal, membru al Comisiei pentru Energie din Senat, a subliniat că România asistă la o schimbare de paradigmă, întrucât comunele și orașele își vor putea gestiona propriile resurse energetice, devenind independente, curate și eficiente.

El a adăugat că energia se întoarce, simbolic, în mâinile oamenilor și ale administrațiilor locale, iar Ordonanța de Urgență 59/2025 constituie un pas concret spre independența energetică locală.

„Asistăm la o schimbare de paradigmă, întrucât comunele şi oraşele îşi vor putea gestiona singure resursele energetice, devenind independente, curate şi eficiente. Energia se întoarce în mâinile oamenilor şi ale administraţiilor locale. OUG 59/2025 este un pas spre independenţa energetică locală. Energia nu mai este doar o marfă, ci devine un instrument de dezvoltare locală”, a afirmat Lucian Rusu.

Lucian Rusu a precizat totodată că România dispune de potențialul necesar pentru a deveni un model regional în domeniul energiei verzi, datorită noilor reglementări care stimulează producția și autoconsumul local.

OUG 59/2025 transpune Directiva Europeană RED III și stabilește măsuri pentru încurajarea producției și autoconsumului la nivel local. Printre acestea se numără înființarea Registrului Național al Comunităților de Energie, gestionat de ANRE, și recunoașterea proiectelor de producție și stocare a energiei regenerabile ca proiecte de importanță națională, cu rol în sprijinirea securității energetice.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a salutat ordonanța, considerând-o cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei.

Reprezentanții APCE au explicat că, pentru prima dată, conceptul de „comunitate de energie” este introdus în legislația românească, iar producția și transportul energiei în interiorul acestor comunități sunt liberalizate. Totodată, asociația a avertizat că, în cazul în care ANRE va încerca să restrângă aplicarea ordonanței prin norme secundare limitative, va reacționa inclusiv prin sesizarea Comisiei Europene.

Președintele APCE, Dan Pîrșan, a declarat că energia ajunge acum în mâinile oamenilor gospodari și ale primarilor întreprinzători, care vor putea gestiona independent resursele energetice. Acesta a adăugat că România are, în sfârșit, o lege corectă, aliniată la normele europene.

„România are acum o lege corectă, aliniată la normele europene. Nu vom permite ca această şansă istorică pentru comunităţile de energie să fie compromisă prin practici birocratice şi interese de grup”, a afirmat Dan Pîrșan.

Ordonanța prevede ca prosumatorii să își poată valorifica lunar surplusul de energie electrică la prețuri corecte, prin intermediul comunităților de energie.

De asemenea, toate proiectele din energie regenerabilă sunt considerate de importanță națională, fiind simplificate procedurile administrative pentru ONG-uri și asociațiile de proprietari care produc energie pentru autoconsum.

Actul normativ stabilește și obligativitatea instalării contoarelor inteligente, deschizând posibilitatea includerii gospodăriilor vulnerabile în aceste comunități, cu tarife preferențiale.